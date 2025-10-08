Felkerült Magyarország szextérképére egy borsodi város

A Szexrandi.hu minden évben megnézi, hogy hol keresnek rá a legtöbben a szex kulcsszóra a Google-ben, és így áll össze Magyarország erotikus térképe. Az idei eredmények alapján az ország erotikus fókusza nyugatra tolódott, egy borsodi városnak, Cigándnak sikerült beverekednie magát a legszexéhesebb magyar városok közé.

Magyarország szextérképe 2025-ben

Forrás: szexrandi.hu

Volt, hogy borsodi város vezette a szextoplistát

A Somogy vármegyei Kiskorpád hódította el idén az első helyet, a Zala megyei Nemesrádó éppen csak lecsúszott a trónról, a harmadik pedig a Vas vármegyei Oszkó lett. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből csak egyetlen település fért fel a listára, mégpedig Cigánd. Érdekesség, hogy 2015-ben Borsod hódította el az első helyet, akkor Kazincbarcika lett a magyar pornófőváros.