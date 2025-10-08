1 órája
Felkerült Magyarország szextérképére egy borsodi város
Hol fülledt az erotika? A kérdésre idén Nyugat-Magyarország adta a választ, de Borsod is büszkélkedhet egy hellyel a top 10-es listán. Egy friss kutatásból kiderült, mely településeken keresnek a legtöbben a szex szóra.
Egy borsodi város is felkerült Magyarország szextérképére
Forrás: Facebook/Cigánd Város Hivatalos Oldala
A Szexrandi.hu minden évben megnézi, hogy hol keresnek rá a legtöbben a szex kulcsszóra a Google-ben, és így áll össze Magyarország erotikus térképe. Az idei eredmények alapján az ország erotikus fókusza nyugatra tolódott, egy borsodi városnak, Cigándnak sikerült beverekednie magát a legszexéhesebb magyar városok közé.
Volt, hogy borsodi város vezette a szextoplistát
A Somogy vármegyei Kiskorpád hódította el idén az első helyet, a Zala megyei Nemesrádó éppen csak lecsúszott a trónról, a harmadik pedig a Vas vármegyei Oszkó lett. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből csak egyetlen település fért fel a listára, mégpedig Cigánd. Érdekesség, hogy 2015-ben Borsod hódította el az első helyet, akkor Kazincbarcika lett a magyar pornófőváros.
Kazincbarcikán néznek a legtöbb pornótMiskolc - Kazincbarcika a magyar pornófőváros, az ott lakók nézik a legtöbb pornót az interneten – derült ki a legnagyobb hazai szexpartner kereső oldal legutóbbi felméréséből.
Íme Magyarország pornótérképe 2025-ben:
1. Kiskorpád – Somogy vármegye
2. Nemesrádó – Zala vármegye
3. Oszkó – Vas vármegye
4. Tiszaszentimre – Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
5. Mánd – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
6. Heves – Heves vármegye
7. Enying – Fejér vármegye
8. Fegyvernek – Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
9. Cigánd – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
10. Nyírcsaholy – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Cigánd a napokban másodszor került a hírekbe
A napokban Cigánd neve másodszor szerepel a hírekben, hiszen a cigándi Bodrogközi Múzeumporta nyerte el az „Év Tájháza” díjat, amellyel a legkiemelkedőbb közösségi és kulturális teljesítményt ismerik el évről évre.
