Csepregi Éva elárulta, mikor lottózik – Roy pedig véletlenül nyert pénzt! - fotókkal, videóval
Volt, aki véletlenül nyert, más a 22-es varázsában hisz. A Szerencsekoncert Ózdon igazi sztárparádét hozott: a Neoton és a Roy & Ádám Trió forró hangulatot varázsolt a hűvös őszi éjszakába – és azt is elárulták, mit jelent számukra a szerencse.
A Roy&Ádám Trió felforrósította a hűvös ózdi estét
Fotó: Vajda János
Az ózdi Ifjúsági Park volt a Hatoslottó Szerencsekoncertek sorozat következő borsodi állomása október 3-án, pénteken. A közönség Csepregi Évát és a Neoton Famíliát, valamint a Roy & Ádám Triót láthatta színpadon. Mire leszállt az este, már ujjongva várták a fellépőket: az első sorokban Neoton-pulóveres rajongók énekeltek, miközben a színfalak mögött a magyar poptörténelem legendái készülődtek. A zenészek nemcsak dalokat hoztak, hanem saját szerencsetörténeteiket is megosztották a boon.hu-val – hiszen ki ne hitt volna már abban, hogy egy jól eltalált szám mindent megváltoztathat.
Csepregi Éva a Szerencsekoncert előtt: „Nyerni mindig jó!”
Már a koncert előtt órákkal a színpad előtt voltak a Neoton-rajongók.
Sokan vannak, akik mindenhová követnek minket. Van egy mag, akik mindig jönnek – és ha egyszer nem tudnak, szinte bocsánatot kérnek
– mesélte mosolyogva Csepregi Éva. A Neoton idei nyara szinte fesztiválról fesztiválra repült: Tabán, Plázs, Székesfehérvár, és persze Miskolc, ahol szintén Szerencsekoncertet adtak.
Miskolcon szkeptikus voltam, mert rossz időt jósoltak, de szerencsénk volt: elfújta a szél a felhőket, és végül fantasztikus buli kerekedett!
– idézte fel Éva, akinek a legszerencsésebb pillanatot sem kellett sokáig keresnie:
Talán a Yamaha Fesztivál volt az. Az itthoni sikerek után ott, Japánban nyerni – felejthetetlen élmény volt! Nyerni mindig jó!
És hogy ő maga mennyire lottózik?
Néha veszek lottót, de akkor mindig, ha a SzerencseSzombatba megyünk énekelni.
A számokhoz különleges viszonya van az énekesnőnek.
Sokáig laktam 13-as szám alatt, most 66-nál, és mindig meghatározó számok voltak ezek az életemben. De a kedvencem a 22-es, mert akkor születtem.
A zenekar gőzerővel készül a január 10-i MVM Dome-koncertre, ahol egy nagyszabású kiállítással is felidézik a Neoton történetét.
Nagyon izgalmas újra látni a régi díjakat, fotókat, leveleket – mindent, amit a Neoton az évtizedek során összegyűjtött. Ez az egész egy időutazás lesz.
Szerencsekoncert ÓzdonFotók: Vajda János
Roy & Ádám: „Egy évszámot is el lehet téveszteni szerencsésen!”
A Roy & Ádám Trió már a koncert előtt jókedvűen melegített.
Egyszer egy tévés vetélkedőn véletlenül nyertünk nagyobb összeget – eltévesztettem egy évszámot, de pont ez lett a helyes válasz!
– mesélte Roy.
Én egyébként tudatosan készültem arra, hogy nyerünk, de Roy a végén véletlenül mondta be a helyes választ – így sikerült nyerni!
– tette hozzá Ádám nevetve. A zenekar tagjai örültek, hogy Ózdon léphettek fel.
Léptünk már fel itt, de nagyon régen. A fiam édesanyja ózdi születésű, szóval van egy kis személyes kötődésem is a városhoz
– árulta el Ádám. Roy azt is megfigyelte, hogy Észak-Kelet-Magyarországon valamiért sokkal többször koncerteznek, mint az ország más részein. És hogy ők lottóznak-e?
Nem rendszeresen, de néha eszembe jut, és olyankor szoktam szelvényt kitölteni. Külön szerencseszámom nincs, de a fiam és az unokaöcsém születésnapja mindig ott van a fejemben
– mesélte Ádám. Roynak szerencseszámai is vannak.
Időnként én is lottózom, és van két szerencseszámom: a 3-as és a 11-es. Már nem is tudom, miért.
Ez volt az utolsó nagy szabadtéri buli Ózdon ebben az évben
A rendezvényen jelen volt dr. Csuzda Gábor országgyűlési képviselő is, aki bevallotta, volt, hogy a szerencse mellé állt.
Régebben lottóztam, és volt négy találatom az ötöslottón!
A politikus azonban nem ezért tartja magát szerencsésnek.
A legnagyobb eredményem az volt, amikor június 10-én letettem a képviselői esküt a Parlamentben. Az a szakmai életem eddigi csúcspontja.
Külön köszönetet mondott a Szerencsejáték Zrt.-nek, amiért ilyen eseményt szerveztek Ózdon.
Hálásak vagyunk, hogy az ózdiak és a környékbeliek is ilyen nagy neveket láthatnak, ráadásul ingyen. Ez óriási élmény.
Bár a szabadtéri programok szezonjának vége, Ózdon működik az Olvasó, egy hétszáz fő befogadására képes kulturális tér.
Jön a hűvös időszak, ez volt az utolsó nagy szabadtéri rendezvény idén. De az Olvasóban ősszel és télen is lesznek színházi és egyéb kulturális programok.
A Hatoslottó Szerencsekoncertek sorozat folytatódik! A következő borsodi állomás Sátoraljaújhely!
- Október 5. – Sátoraljaújhely
Helyszín: Liget tér 3, 3980
Kapunyitás: 17:00
19:00 Török Ádám emlékzenekar
20:30 Charlie
boon.hu video
