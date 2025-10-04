Csepregi Éva elárulta, mikor lottózik – Roy pedig véletlenül nyert pénzt! - fotókkal, videóval

Az ózdi Ifjúsági Park volt a Hatoslottó Szerencsekoncertek sorozat következő borsodi állomása október 3-án, pénteken. A közönség Csepregi Évát és a Neoton Famíliát, valamint a Roy & Ádám Triót láthatta színpadon. Mire leszállt az este, már ujjongva várták a fellépőket: az első sorokban Neoton-pulóveres rajongók énekeltek, miközben a színfalak mögött a magyar poptörténelem legendái készülődtek. A zenészek nemcsak dalokat hoztak, hanem saját szerencsetörténeteiket is megosztották a boon.hu-val – hiszen ki ne hitt volna már abban, hogy egy jól eltalált szám mindent megváltoztathat.

Csepregi Éva az ózdi Szerencsekoncert előtt mesélt

Fotó: Vajda János

Csepregi Éva a Szerencsekoncert előtt: „Nyerni mindig jó!”

Már a koncert előtt órákkal a színpad előtt voltak a Neoton-rajongók.

Sokan vannak, akik mindenhová követnek minket. Van egy mag, akik mindig jönnek – és ha egyszer nem tudnak, szinte bocsánatot kérnek

– mesélte mosolyogva Csepregi Éva. A Neoton idei nyara szinte fesztiválról fesztiválra repült: Tabán, Plázs, Székesfehérvár, és persze Miskolc, ahol szintén Szerencsekoncertet adtak.

Miskolcon szkeptikus voltam, mert rossz időt jósoltak, de szerencsénk volt: elfújta a szél a felhőket, és végül fantasztikus buli kerekedett!

– idézte fel Éva, akinek a legszerencsésebb pillanatot sem kellett sokáig keresnie:

Talán a Yamaha Fesztivál volt az. Az itthoni sikerek után ott, Japánban nyerni – felejthetetlen élmény volt! Nyerni mindig jó!

És hogy ő maga mennyire lottózik?

Néha veszek lottót, de akkor mindig, ha a SzerencseSzombatba megyünk énekelni.

A számokhoz különleges viszonya van az énekesnőnek.

Sokáig laktam 13-as szám alatt, most 66-nál, és mindig meghatározó számok voltak ezek az életemben. De a kedvencem a 22-es, mert akkor születtem.

A zenekar gőzerővel készül a január 10-i MVM Dome-koncertre, ahol egy nagyszabású kiállítással is felidézik a Neoton történetét.