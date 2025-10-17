október 17., péntek

Hedvig névnap

16°
+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Nótár Mary elkápráztatta Alsózsolcát – meg is tudjuk mutatni! - fotók, videók

Címkék#Szerencsejáték Zrt#boon video#Alsózsolca#Nótár Mary#Varga Viktor#koncert

Az ingyenes koncert nemcsak a dalokról, hanem a közösségi élményről is szólt. A Szerencse koncertek idei turnéja Alsózsolcára is elhozta a hazai sztárokat: Nótár Mary, Fásy Ádám, Varga Viktor és több előadó felejthetetlen estét varázsolt a közönségnek.

Boon.hu
Nótár Mary elkápráztatta Alsózsolcát – meg is tudjuk mutatni! - fotók, videók

Alsózsolca sokáig nem felejti el az élményt, amit a Szerencs koncertek nyújtott

Fotó: TAKACS JOCI

Igazi sztárparádéval telt csütörtök este Alsózsolcán. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője, a közönség-kedvenc Nótár Mary a Szerencse koncertek keretében lépett színpadra, és a helyiek testközelből élvezhették páratlan hangját és karizmatikus előadásmódját. Az ingyenes koncertnek köszönhetően mindenki találkozhatott kedvencével, miközben a dalok is szívhez szóltak.

szerencse koncertek
A Szerencse koncertek Alsózsolcán hódított: éjszakába nyúlt a buli
Fotó: TAKACS JOCI

A Szerencse koncertek idén minden eddiginél impozánsabb sorozat: több mint nyolcvan helyszínen, országszerte élvezhetik a rajongók a legnagyobb sztárokat és legismertebb slágereiket. Szeptember 4. és október 19. között Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye városai – köztük

  • Ózd,
  • Sátoraljaújhely,
  • Edelény,
  • Nyékládháza,
  • Mezőkövesd és
  • Alsózsolca

– kaptak lehetőséget a varázslatra, ahol Mága Zoltán, a Beatrice, Komonyi Zsuzsi, Fásy Ádám és természetesen Nótár Mary lépett fel.

Szerencse koncertek Alsózsolcán

Fotók: Takács József

Nótár Mary a Szerencse koncertek nagy kedvence – Alsózsolcán nem csak ő tarolt

Alsózsolcán az este különleges hangulatban telt: Nótár Mary nemcsak a dallamokkal, hanem személyes karizmájával és színpadi energiájával is elvarázsolta a közönséget. Fásy Ádám és Takács Tamás is előadták ismert slágereiket, de Mary mellett talán a legnagyobb ovációt Varga Viktor aratta, aki a közönség közé sétálva énekelt egy teljes számot, így még intimebbé téve a koncertet.

Az ingyenes koncertsorozat titka éppen az, hogy a sztárokat közelebb hozza a közönséghez, és lehetőséget ad minden érdeklődőnek a személyes találkozásra. Az alsózsolcai esemény így nemcsak egy zenei program volt, hanem egy közösségi élmény, ahol a taps, a mosolyok és a dallamok összekapcsolták a város lakóit egy emlékezetes estén.

Az idei Szerencse koncertek turnéja bizonyítja, hogy a zene képes összekötni az embereket, és felejthetetlen pillanatokat teremteni, legyen szó kisvárosi térről vagy országos színpadról.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.


Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu