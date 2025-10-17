1 órája
Nótár Mary elkápráztatta Alsózsolcát – meg is tudjuk mutatni! - fotók, videók
Az ingyenes koncert nemcsak a dalokról, hanem a közösségi élményről is szólt. A Szerencse koncertek idei turnéja Alsózsolcára is elhozta a hazai sztárokat: Nótár Mary, Fásy Ádám, Varga Viktor és több előadó felejthetetlen estét varázsolt a közönségnek.
Alsózsolca sokáig nem felejti el az élményt, amit a Szerencs koncertek nyújtott
Fotó: TAKACS JOCI
Igazi sztárparádéval telt csütörtök este Alsózsolcán. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője, a közönség-kedvenc Nótár Mary a Szerencse koncertek keretében lépett színpadra, és a helyiek testközelből élvezhették páratlan hangját és karizmatikus előadásmódját. Az ingyenes koncertnek köszönhetően mindenki találkozhatott kedvencével, miközben a dalok is szívhez szóltak.
A Szerencse koncertek idén minden eddiginél impozánsabb sorozat: több mint nyolcvan helyszínen, országszerte élvezhetik a rajongók a legnagyobb sztárokat és legismertebb slágereiket. Szeptember 4. és október 19. között Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye városai – köztük
- Ózd,
- Sátoraljaújhely,
- Edelény,
- Nyékládháza,
- Mezőkövesd és
- Alsózsolca
– kaptak lehetőséget a varázslatra, ahol Mága Zoltán, a Beatrice, Komonyi Zsuzsi, Fásy Ádám és természetesen Nótár Mary lépett fel.
Szerencse koncertek AlsózsolcánFotók: Takács József
Nem csak a szerencsén múlt! A Neoton és Hevesi Tamás fergeteges koncertet adott Miskolcon + fotók, videó
Nótár Mary a Szerencse koncertek nagy kedvence – Alsózsolcán nem csak ő tarolt
Alsózsolcán az este különleges hangulatban telt: Nótár Mary nemcsak a dallamokkal, hanem személyes karizmájával és színpadi energiájával is elvarázsolta a közönséget. Fásy Ádám és Takács Tamás is előadták ismert slágereiket, de Mary mellett talán a legnagyobb ovációt Varga Viktor aratta, aki a közönség közé sétálva énekelt egy teljes számot, így még intimebbé téve a koncertet.
Az ingyenes koncertsorozat titka éppen az, hogy a sztárokat közelebb hozza a közönséghez, és lehetőséget ad minden érdeklődőnek a személyes találkozásra. Az alsózsolcai esemény így nemcsak egy zenei program volt, hanem egy közösségi élmény, ahol a taps, a mosolyok és a dallamok összekapcsolták a város lakóit egy emlékezetes estén.
Az idei Szerencse koncertek turnéja bizonyítja, hogy a zene képes összekötni az embereket, és felejthetetlen pillanatokat teremteni, legyen szó kisvárosi térről vagy országos színpadról.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Szandi kimondta ország-világ előtt, amit eddig senki – Nótár Mary csak állt és nézett nagyokat
Szénfekete erdei állat a Bükkben – ritka látvány Borsodban! (fotó)
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
boon.hu video
- Ne lepődjön meg, ha pénteken minden sarkon rendőrt lát Miskolc belvárosában - videó
- Egyidős az avasi kilátóval, de ha egy borsodi fészerben ilyet lát, milliókat érhet! - videóval!
- Kemény csata zajlott a lila-fehérek elleni rangadón (képekkel, videóval)
- Fekete lett a dió? Ez a trükk megmentheti az egész termést! - videóval
- A legcsendesebb járőr a miskolci állatkertben - képek, videó