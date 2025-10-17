Nótár Mary elkápráztatta Alsózsolcát – meg is tudjuk mutatni! - fotók, videók

Igazi sztárparádéval telt csütörtök este Alsózsolcán. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője, a közönség-kedvenc Nótár Mary a Szerencse koncertek keretében lépett színpadra, és a helyiek testközelből élvezhették páratlan hangját és karizmatikus előadásmódját. Az ingyenes koncertnek köszönhetően mindenki találkozhatott kedvencével, miközben a dalok is szívhez szóltak.

A Szerencse koncertek Alsózsolcán hódított: éjszakába nyúlt a buli

A Szerencse koncertek idén minden eddiginél impozánsabb sorozat: több mint nyolcvan helyszínen, országszerte élvezhetik a rajongók a legnagyobb sztárokat és legismertebb slágereiket. Szeptember 4. és október 19. között Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye városai – köztük

Ózd,

Sátoraljaújhely,

Edelény,

Nyékládháza,

Mezőkövesd és

Alsózsolca

– kaptak lehetőséget a varázslatra, ahol Mága Zoltán, a Beatrice, Komonyi Zsuzsi, Fásy Ádám és természetesen Nótár Mary lépett fel.