Egy ország ismeri a hangját, a szíve mégis a Bükkhöz húz - képek, videó

Somogyi Zoltán hangját az egész ország ismeri a rádióból, arcát a televízióból, de a miskolciak akár a CineFestről, ahol a Mercedes-Benz Miskolc kisfilmjeiben hallhatták a nézők. A Hatoslottó Szerencsekoncertek több mint nyolcvan állomásán ő az, aki tizenkétszer is mikrofont ragad, hogy jókedvet és szerencsét hozzon a közönségnek. Az ózdi koncert előtt beszélgettünk vele.

Az ózdi Szerencsekoncerten Somogyi Zoltán melegítette a közönséget

Fotó: Vajda János

Somogyi Zoltán először járt Ózdon, pedig a környéken gyakran megfordul

Ózdon most járok először, ami furcsa, mert a Bükkben gyakran megfordulok, valahogy idáig mégsem jöttem

– mesélte.

Nagyon jól érzem magam, és nagyon kedvesek az emberek!

Na és miért jár gyakran a Bükkbe? Ide menekül feltöltődni a mindennapi városi pezsgés után.

Anyukám Miskolcon született, és Bükkzsércen élt. A rokonság egy része a környéken van, a családnak pedig van egy hétvégi háza Mezőkövesd mellett, amit már én gondozok. Ide járok feltöltődni.

A járvány idején szokott rá, hogy a fővárosi pörgés után a természetbe menekül.