Egy ország ismeri a hangját, a szíve mégis a Bükkhöz húz - képek, videó
A hangját mindenki ismeri, de azt kevesen tudják, hogy hogyan kötődik Borsodhoz és hogy milyen a viszonya a szerencsével. A Hatoslottó Szerencsekoncertek egyik műsorvezetője, Somogyi Zoltán először járt Ózdon, ahol többek között azt elárulta, hogyan képzeli el a pillanatot, amikor megüti a lottón a főnyereményt.
Somogyi Zoltán hangját az egész ország ismeri a rádióból, arcát a televízióból, de a miskolciak akár a CineFestről, ahol a Mercedes-Benz Miskolc kisfilmjeiben hallhatták a nézők. A Hatoslottó Szerencsekoncertek több mint nyolcvan állomásán ő az, aki tizenkétszer is mikrofont ragad, hogy jókedvet és szerencsét hozzon a közönségnek. Az ózdi koncert előtt beszélgettünk vele.
Somogyi Zoltán először járt Ózdon, pedig a környéken gyakran megfordul
Ózdon most járok először, ami furcsa, mert a Bükkben gyakran megfordulok, valahogy idáig mégsem jöttem
– mesélte.
Nagyon jól érzem magam, és nagyon kedvesek az emberek!
Na és miért jár gyakran a Bükkbe? Ide menekül feltöltődni a mindennapi városi pezsgés után.
Anyukám Miskolcon született, és Bükkzsércen élt. A rokonság egy része a környéken van, a családnak pedig van egy hétvégi háza Mezőkövesd mellett, amit már én gondozok. Ide járok feltöltődni.
A járvány idején szokott rá, hogy a fővárosi pörgés után a természetbe menekül.
Tősgyökeres budapesti vagyok, imádom a városi életet, de az, hogy hétvégén kiülök a teraszra egy pohár borral, és jönnek a barátaim… hát az a tökéletes feltöltődés. Két falu között van a ház, a Bükki Nemzeti Park határán, csodálatos panorámával. Északkelet-Magyarország számomra az ország legszebb része, a szívem a Bükkbe húz.
Szerencsekoncert ÓzdonFotók: Vajda János
A Bükk mellett a szerencse is közel áll hozzá
A műsorvezető nemcsak a szerencsét hozza a színpadra, de maga is rendszeresen lottózik.
Állandó számaim vannak, de már nem is tudom, miért pont ezek. Három éve teljesen véletlenszerűen kitöltöttem pár szelvényt, az egyik mezőt talán a születési dátumom és a személyi számom ihlette.
Öthetes szelvényen játszik, és már azt is elképzelte, milyen lenne, ha megütné a főnyereményt.
Néha jön a meglepetés, hogy nyertem valamennyit, de ugyanúgy adom fel tovább. Várom azt a napot, amikor bemegyek a lottózóba, és rám néznek, hogy akkora a nyeremény, hogy ezt már nem tudják kifizetni. Be kell jelentkezni a nagy nyertesek vonalán. A képzeletemben ilyenkor még egy rezesbanda is megjelenik és rázendít!
– mondta nevetve.
A rádió az örök szerelem
A műsorvezető szerint a legnagyobb szerencse az életében az, hogy azt csinálhatja, amit szeret.
Nagyon szerencsés vagyok, hogy az a munkám, aminek a szerelmese vagyok, ez pedig a rádiózás. Tévézem is mellette, de a rádiózás az örök szerelem. 12-13 éves koromban amikor sulirádiós lettem – én ezt megálmodtam, és azt szoktam mondani, hogy nem is dolgozom, hiszen én ezt imádom.
Éppen ezért nem vágyik celebéletre, vállalkozásokra.
Sok celebbel ellentétben én nem akarok éttermet nyitni vagy vállalkozni. Nekem ez az életem. Imádok a stúdióban lenni, de ugyanúgy szeretem ezeket a lehetőségeket, amikor az emberek között lehetek. A Szerencsejáték Zrt.-nek köszönhetően egy gyönyörű nagy színpadról beszélgethetek az emberekkel – de mindig lemegyek közéjük. Tényleg érdekel, hogy ők mit gondolnak a szerencséről, és hogy érzik magukat.
Az ózdi Szerencsekoncert előtt nemcsak Somogyi Zoltánnal, hanem Csepregi Évával és a Roy&Ádám trió két tagjával is beszélgettünk. Olvassa el ezt is alábbi cikkünkben!
Csepregi Éva elárulta, mikor lottózik – Roy pedig véletlenül nyert pénzt! - fotókkal, videóval
