"Olaszba" vonatoztak Rubint Rékáék! (videó!)
Kunbaján gyerekekkel, szülőkkel és tanárokkal mozgott együtt, az edzés végén pedig férje, Schobert Norbi is beszállt a buliba. A vidám tornát egy igazi „olaszos” hangulatú vonatozás zárta – természetesen a Felicita dallamára. Rubint Réka ismét bebizonyította, hogy az edzés nemcsak mozgás, hanem életöröm is.
Rubint Réka országjáró edzéssorozata ezúttal a Bács-Kiskun vármegyei Kunbajára érkezett, ahol már a helyszínre érkezéskor hatalmas szeretet és lelkesedés fogadta. „Rengeteg mosoly, kézzel fogható, őszinte, tiszta szeretet és csodálatos energiák” – írta közösségi oldalán az ország legismertebb fitneszedzője, aki nem először bizonyította, hogy a mozgás igazi közösségi élmény.
A tornán ezúttal gyerekek, szüleik és tanáraik is együtt sportoltak Rékával. Az edzést a kicsik fantáziájára szabta: volt Micimackó, Pókember, Batman, sőt egy kis box is – utóbbihoz férje, Schobert Norbi is csatlakozott. A sztáredző mosolyogva mesélte, hogy „sikerült rávenni Norbit egy 10 perces box aerobicra”, amit a közönség nagy tapssal jutalmazott.
Rubint Réka humorát is megvillantotta
Az esemény egyik legvidámabb pillanata az volt, amikor a zene ritmusára Réka vezetésével az egész csapat „Olaszba vonatozott”. A Felicita című slágerre kígyózó menetben kicsik és nagyok együtt táncoltak – ezzel is bizonyítva, hogy a mozgás öröm mindenkinek.
A posztban az is kiderült, hogy a gyerekek már izgatottan várták a Sztárbox középdöntőjét, és elárulták, kinek szurkolnak majd. A nap végén pedig jött egy kis élményautózás is egy szponzori felajánlásnak köszönhetően.
A kunbajai esemény egyszerre volt sport, szórakozás és közösségi élmény – Rubint Réka szavaival élve: „Imádtuk!”
