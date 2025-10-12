"Olaszba" vonatoztak Rubint Rékáék! (videó!)

Rubint Réka országjáró edzéssorozata ezúttal a Bács-Kiskun vármegyei Kunbajára érkezett, ahol már a helyszínre érkezéskor hatalmas szeretet és lelkesedés fogadta. „Rengeteg mosoly, kézzel fogható, őszinte, tiszta szeretet és csodálatos energiák” – írta közösségi oldalán az ország legismertebb fitneszedzője, aki nem először bizonyította, hogy a mozgás igazi közösségi élmény.

Rubint Réka nem aprózta el, a Felicita dallamára mozgatta meg a gyereksereget

Forrás: Facebook/Rubint Réka

A tornán ezúttal gyerekek, szüleik és tanáraik is együtt sportoltak Rékával. Az edzést a kicsik fantáziájára szabta: volt Micimackó, Pókember, Batman, sőt egy kis box is – utóbbihoz férje, Schobert Norbi is csatlakozott. A sztáredző mosolyogva mesélte, hogy „sikerült rávenni Norbit egy 10 perces box aerobicra”, amit a közönség nagy tapssal jutalmazott.

Rubint Réka humorát is megvillantotta

Az esemény egyik legvidámabb pillanata az volt, amikor a zene ritmusára Réka vezetésével az egész csapat „Olaszba vonatozott”. A Felicita című slágerre kígyózó menetben kicsik és nagyok együtt táncoltak – ezzel is bizonyítva, hogy a mozgás öröm mindenkinek.