október 7., kedd

Amália névnap

16°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Unokáról is szó volt

20 perce

Ezért lett különleges Schobert Lara köszöntése – az édesanyja mindenkit meglepett!

Címkék#Rubint Réka#születésnapi köszöntés#születésnap#unoka#schobert lara

A bejegyzés nemcsak a családi összetartást, hanem a közösen megélt évek tapasztalatait is ünnepli. Október 6-án ünnepelte 22. születésnapját Schobert Lara, akit édesanyja, Rubint Réka megható és szeretetteljes üzenettel köszöntött a Facebookon.

Boon.hu

Rubint Réka közösségi média oldalán tette közzé a szívhez szóló sorokat. Schobert Lara 22. születésnapja alkalmából egy érzelmes, mégis szeretetteljes módon méltatta lányát és a köztük, valamint a családtagok közötti kapcsolatot. A követendő példa és az együtt töltött idő fontossága mellett Réka szóba hozta az unokát is. 

rubint réka
Rubint Réka nem fogta vissza magát, amikor lánya méltatásáról volt szó  Forrás: Facebook/Rubint Réka

Az édesanyák szívéhez mindig közel állnak a gyermekeik mérföldkövei, de Rubint Réka posztja most különösen megható. Hétfőn, Lara 22. születésnapja alkalmából osztotta meg gondolatait és érzelmeit:

Isten éltessen Édes Kicsi Kincsünk! Az az út, amit az elmúlt 22 évben együtt bejártunk, azt csak mi tudjuk és ismerjük. Egy biztos: felért tíz család egész életével! De minden pillanat tanított minket.

Rubint Réka az unokát is szóba hozta

Réka kiemelte, hogy az együtt töltött idő életük egyik legcsodálatosabb ajándéka, és ezt a szeretetet továbbadja lánya számára is. A posztban megosztotta az órát, amit Lara születése után kapott az édesapjától, szimbolikusan azt kívánva, hogy ez az örökség a szeretet és az idő végtelenségét hordozza majd Lara életében.

Bárhol is jársz a nagyvilágban, és ránézel az órádra, mindig jusson eszedbe, hogy van egy hely, ahol az idő és a szeretet végtelen… és az a CSALÁD. A legszentebb hely, ahol mindig önmagad lehetsz, és ahol mindig önzetlen szeretet vár

 – írta Réka.
A posztban Réka azt is kifejezte, mennyire büszke arra, hogy Lara mentora és szövetségese lehet, és hogy egyszer lánya is ugyanezt a szeretetet adhatja majd tovább gyermekének.
A kommentelők és követők gyorsan reagáltak, sokan gratuláltak és méltatták a családi szeretetet, amely az elmúlt évtizedek során Lara útját kísérte. Egy biztos: ez az érzelmes köszöntés minden szülői szívhez eljut, aki követi a Schobert család életét.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu