2 órája
Ezért lett különleges Schobert Lara köszöntése – az édesanyja mindenkit meglepett!
A bejegyzés nemcsak a családi összetartást, hanem a közösen megélt évek tapasztalatait is ünnepli. Október 6-án ünnepelte 22. születésnapját Schobert Lara, akit édesanyja, Rubint Réka megható és szeretetteljes üzenettel köszöntött a Facebookon.
Rubint Réka közösségi média oldalán tette közzé a szívhez szóló sorokat. Schobert Lara 22. születésnapja alkalmából egy érzelmes, mégis szeretetteljes módon méltatta lányát és a köztük, valamint a családtagok közötti kapcsolatot. A követendő példa és az együtt töltött idő fontossága mellett Réka szóba hozta az unokát is.
Az édesanyák szívéhez mindig közel állnak a gyermekeik mérföldkövei, de Rubint Réka posztja most különösen megható. Hétfőn, Lara 22. születésnapja alkalmából osztotta meg gondolatait és érzelmeit:
Isten éltessen Édes Kicsi Kincsünk! Az az út, amit az elmúlt 22 évben együtt bejártunk, azt csak mi tudjuk és ismerjük. Egy biztos: felért tíz család egész életével! De minden pillanat tanított minket.
Rubint Réka az unokát is szóba hozta
Réka kiemelte, hogy az együtt töltött idő életük egyik legcsodálatosabb ajándéka, és ezt a szeretetet továbbadja lánya számára is. A posztban megosztotta az órát, amit Lara születése után kapott az édesapjától, szimbolikusan azt kívánva, hogy ez az örökség a szeretet és az idő végtelenségét hordozza majd Lara életében.
Bárhol is jársz a nagyvilágban, és ránézel az órádra, mindig jusson eszedbe, hogy van egy hely, ahol az idő és a szeretet végtelen… és az a CSALÁD. A legszentebb hely, ahol mindig önmagad lehetsz, és ahol mindig önzetlen szeretet vár
– írta Réka.
A posztban Réka azt is kifejezte, mennyire büszke arra, hogy Lara mentora és szövetségese lehet, és hogy egyszer lánya is ugyanezt a szeretetet adhatja majd tovább gyermekének.
A kommentelők és követők gyorsan reagáltak, sokan gratuláltak és méltatták a családi szeretetet, amely az elmúlt évtizedek során Lara útját kísérte. Egy biztos: ez az érzelmes köszöntés minden szülői szívhez eljut, aki követi a Schobert család életét.
