Ezért lett különleges Schobert Lara köszöntése – az édesanyja mindenkit meglepett!

Rubint Réka az unokát is szóba hozta

Réka kiemelte, hogy az együtt töltött idő életük egyik legcsodálatosabb ajándéka, és ezt a szeretetet továbbadja lánya számára is. A posztban megosztotta az órát, amit Lara születése után kapott az édesapjától, szimbolikusan azt kívánva, hogy ez az örökség a szeretet és az idő végtelenségét hordozza majd Lara életében.

Bárhol is jársz a nagyvilágban, és ránézel az órádra, mindig jusson eszedbe, hogy van egy hely, ahol az idő és a szeretet végtelen… és az a CSALÁD. A legszentebb hely, ahol mindig önmagad lehetsz, és ahol mindig önzetlen szeretet vár

– írta Réka.

A posztban Réka azt is kifejezte, mennyire büszke arra, hogy Lara mentora és szövetségese lehet, és hogy egyszer lánya is ugyanezt a szeretetet adhatja majd tovább gyermekének.

A kommentelők és követők gyorsan reagáltak, sokan gratuláltak és méltatták a családi szeretetet, amely az elmúlt évtizedek során Lara útját kísérte. Egy biztos: ez az érzelmes köszöntés minden szülői szívhez eljut, aki követi a Schobert család életét.

