október 16., csütörtök

Gál névnap

+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helló szomszéd!

28 perce

Pumped Gabo a Bükkbe költözött! Nem hiszed el, hol talált rá az álomélet!

Címkék#Pumped Gabo#bükk hegység#vidéki élet#küldetés

Egy alig 400 lelkes faluban kezdett új életet, ahol eperpalánták, kapálás és állatok között keresi a lelki békét. A bulvárvilág egykori fenegyereke, Pumped Gabo, úgy döntött, hátrahagyja a főváros zaját, és a vidéki élet egyszerű örömeiben találja meg önmagát.

Boon.hu

Pumped Gabo, aki korábban a városi életet és a bulikat részesítette előnyben, most a vidéki élet szépségeit fedezi fel. A Bors Online érdeklődésére elmondta, hogy Mónosbélen, a Bükk hegység lábánál találta meg azt a nyugalmat, amit a főváros sosem adott meg neki. „Leköltöztem vidékre, úgy érzem, itt küldetésem van” – fogalmazott.

pumped gabo
Pumped Gabo a Bükk lábánál dolgozik küldetésén Forrás: TV2/FARMVIP

Pumped Gabo nincs egyedül vidéken

A gazdálkodásban most találja meg azt a békét, amit a város sosem adott meg neki. „Ezt a 3 hónapos Soundot itt vidéken kell megvalósítani – ha egy év alatt sikerül, akkor egy, ha tíz alatt, akkor tíz” – mondta. A falusi élet nemcsak munkát, hanem társaságot is hozott számára. A bulvárhős elárulta, hogy újra összejött régi szerelmével, így Pumped Gabo barátnője is gyakran vele van Mónosbélen. „A családi ház nem egy egyemberes meló” – mondja nevetve.

Természetesen az edzésekről sem mondott le: 

Nagyon jó konditerem van a közelben, muszáj járnom, hogy embernek érezzem magam. A ChatGPT pedig segít nekem, mit hogyan kell ültetni. Meg a helyiek is nagyon barátságosak.

Gabo közben tanyákat is nézeget a környéken, sőt a kedvezményes 3 százalékos hitel felvételét is fontolgatja, hogy még több földet és állatot szerezzen. A korábbi Pumped Gabo Instagram-posztok harsány városi pillanatai helyett ma már csendes, természetközeli képeket mutatnak.

„Nincs sok hely a világon, ami ennyire szerethető” – zárta gondolatait Gabo. És úgy tűnik, a valaha villogó partikirály most végre megtalálta a saját nyugalmát a falusi élet sokszínű szépségében.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.


Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu