Pumped Gabo a Bükkbe költözött! Nem hiszed el, hol talált rá az álomélet!

Pumped Gabo, aki korábban a városi életet és a bulikat részesítette előnyben, most a vidéki élet szépségeit fedezi fel. A Bors Online érdeklődésére elmondta, hogy Mónosbélen, a Bükk hegység lábánál találta meg azt a nyugalmat, amit a főváros sosem adott meg neki. „Leköltöztem vidékre, úgy érzem, itt küldetésem van” – fogalmazott.

Pumped Gabo a Bükk lábánál dolgozik küldetésén Forrás: TV2/FARMVIP

Pumped Gabo nincs egyedül vidéken

A gazdálkodásban most találja meg azt a békét, amit a város sosem adott meg neki. „Ezt a 3 hónapos Soundot itt vidéken kell megvalósítani – ha egy év alatt sikerül, akkor egy, ha tíz alatt, akkor tíz” – mondta. A falusi élet nemcsak munkát, hanem társaságot is hozott számára. A bulvárhős elárulta, hogy újra összejött régi szerelmével, így Pumped Gabo barátnője is gyakran vele van Mónosbélen. „A családi ház nem egy egyemberes meló” – mondja nevetve.