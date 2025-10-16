3 órája
Pumped Gabo a Bükkbe költözött! Nem hiszed el, hol talált rá az álomélet!
Egy alig 400 lelkes faluban kezdett új életet, ahol eperpalánták, kapálás és állatok között keresi a lelki békét. A bulvárvilág egykori fenegyereke, Pumped Gabo, úgy döntött, hátrahagyja a főváros zaját, és a vidéki élet egyszerű örömeiben találja meg önmagát.
Pumped Gabo, aki korábban a városi életet és a bulikat részesítette előnyben, most a vidéki élet szépségeit fedezi fel. A Bors Online érdeklődésére elmondta, hogy Mónosbélen, a Bükk hegység lábánál találta meg azt a nyugalmat, amit a főváros sosem adott meg neki. „Leköltöztem vidékre, úgy érzem, itt küldetésem van” – fogalmazott.
Pumped Gabo nincs egyedül vidéken
A gazdálkodásban most találja meg azt a békét, amit a város sosem adott meg neki. „Ezt a 3 hónapos Soundot itt vidéken kell megvalósítani – ha egy év alatt sikerül, akkor egy, ha tíz alatt, akkor tíz” – mondta. A falusi élet nemcsak munkát, hanem társaságot is hozott számára. A bulvárhős elárulta, hogy újra összejött régi szerelmével, így Pumped Gabo barátnője is gyakran vele van Mónosbélen. „A családi ház nem egy egyemberes meló” – mondja nevetve.
Úgysem találja ki, hogy melyik sztár ropta Emődön a hétvégén – ráadásul ingyen!
Természetesen az edzésekről sem mondott le:
Nagyon jó konditerem van a közelben, muszáj járnom, hogy embernek érezzem magam. A ChatGPT pedig segít nekem, mit hogyan kell ültetni. Meg a helyiek is nagyon barátságosak.
Gabo közben tanyákat is nézeget a környéken, sőt a kedvezményes 3 százalékos hitel felvételét is fontolgatja, hogy még több földet és állatot szerezzen. A korábbi Pumped Gabo Instagram-posztok harsány városi pillanatai helyett ma már csendes, természetközeli képeket mutatnak.
„Nincs sok hely a világon, ami ennyire szerethető” – zárta gondolatait Gabo. És úgy tűnik, a valaha villogó partikirály most végre megtalálta a saját nyugalmát a falusi élet sokszínű szépségében.
