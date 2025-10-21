október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Előzetes

1 órája

Már most imádják! Október 25-én érkezik Nótár Mary új klipje

Fontos bejelentést tett Nótár Mary: október 25-én érkezik legújabb videoklipje, amelyből már most elérhető egy rövid előzetes.

A fantasztikus tehetségű énekesnő ismét gondoskodik arról, hogy rajongói ne maradjanak újdonság nélkül – a legnagyobb közösségi oldalon közzétett részlet alapján a dal igazi bulihimnusz lehet a közeljövőben.

nótár mary
Nótár Mary nemrég Alsózsolcán adott fergeteges koncertet Fotó: Takács József

A kommentelők lelkesen reagáltak: a bejegyzést szinte ellepték a szívecskék és dicsérő üzenetek, mindenki izgatottan várja, hogy október 25-én teljes egészében megjelenjen Nótár Mary legújabb videóklipje.

A Sztárban Sztár All Stars közönségkedvence, Nótár Mary a Szerencse koncertek sorozat részeként lépett fel nemrég Alsózsolcán, ahol a helyiek testközelből élvezhették páratlan hangját és karizmatikus előadását. Az ingyenes esemény lehetőséget adott minden érdeklődőnek, hogy találkozzon kedvencével, miközben a dalok mélyen megérintették a hallgatóságot.

