Nótár Mary szívszorító vallomást tett az életéről

A Sztárban Sztár All Stars idei évada rengeteg meglepetést tartogat, de az egyik legnagyobb közönségkedvenc visszatérő kétségkívül Nótár Mary, aki minden héten szívvel-lélekkel készül, hogy elkápráztassa a zsűrit és a közönséget. A telt házas fellépések és a rajongók szeretete ellenére az énekesnő meglepő vallomást tett.

A látszat ellenére Nótár Mary nincs tele önbizalommal

Forrás: Facebook/Nótár Mary

Nótár Mary a csúcson, de az önbizalma még mindig ingadozik

Az énekesnő a Ripostnak elárulta, hogy időnként még mindig küzd az önbizalomhiánnyal.

Lehet hihetetlen, de nekem erre szükségem van, mert néha nincs önbizalmam. De amikor hallom, olvasom a pozitív kritikát, akkor felszívom magam, hogy ’Figyelj, te kis csaj, hát látod, mennyien szeretnek, mennyien szeretik, amit csinálsz?’ És akkor új lendületet kapok!

Az énekesnő átszervezte az életét

Nótár Mary azt is elárulta, hogy a műsor hatalmas fordulópont volt az életében. Korábban túlizgulta a szerepléseket, de mostanra megtanulta élvezni a versenyt, miközben mindent belead.

Most tudom lazábban venni, de ez nem azt jelenti, hogy nem adok bele apait-anyait. Maximalista vagyok, rengeteget gyakorlok nemcsak az ének- és táncpróbákon, hanem otthon is. Ez most egy nagyon kemény időszak az életemben, annyi munkám van, hogy óráról-órára be vagyok osztva. A műsor miatt át kellett szerveznem az életemet, de nem baj, mert nagyon élvezem!

Legutóbb Pavarottiként varázsolt

A legutóbbi adásban Nótár Mary Pavarottiként lépett színpadra, és hatalmas elismerést kapott mind a zsűritől, mind a közönségtől. Közösségi oldalán így számolt be az élményről.

Húúú! Nem is tudom hol kezdjem… de talán ott, hogy szívből köszönöm mindazoknak, akik rám szavaztak és támogattak! Azt gondolom, hatalmas kihívás volt a tegnapi Pavarotti-produkcióm. Nem volt egyszerű az átalakulás, sem pedig ezt a nagy terjedelmű hangot »leutánozni«, de roppant büszke vagyok magamra! Tegnap lett volna a világklasszis Pavarotti 90 éves, úgy érzem, méltóképpen adtam elő, és bár véletlenszerűen, de megemlékeztem róla. Az én jellegzetes hangszínemet igen sokan ismerik az országban, amit már 23 éve hallgat kicsitől a nagyig sok mindenki – és ez csak boldogság számomra, mert az én hangomat ismeritek!

A rajongói üzenetek és a kollégák elismerése – például Bódi Margóé – rengeteget jelentenek az énekesnőnek, aki elmondása szerint most éli élete egyik legintenzívebb, de legboldogabb időszakát.