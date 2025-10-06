október 6., hétfő

Durva őszinteség

49 perce

Szandi kimondta ország-világ előtt, amit eddig senki – Nótár Mary csak állt és nézett nagyokat

#TV2 Play#Sztárban Sztár All Stars#Nótár Mary#Szandi

A vasárnapi Sztárban Sztár All Stars adása bővelkedett megható pillanatokban. Nótár Mary ezúttal Szandi bőrébe bújt, és olyan előadást adott, hogy a közönség állva tapsolt. Szandi pedig nem tudta visszatartani a könnyeit – ország-világ előtt vallotta be, mit érzett a produkció után.

Nótár Mary technikailag Szandivá vált vasárnap

Nótár Mary technikailag Szandivá vált vasárnap

Forrás: Facebook/Nótár Mary

A TV2 népszerű műsora, a Sztárban Sztár All Stars ezúttal sem okozott csalódást: vasárnap este ismét nevetésből, izgalomból és megható pillanatokból sem volt hiány. Már az adás előtt sejteni lehetett, hogy különleges estére készül a zsűri és a közönség, hiszen Liptai Claudia izgatottan jelentkezett be a próbákról a közösségi oldalán. Nótár Mary volt talán az est fénypontja, amit Szandi sem hagyhatott szó nélkül.

nótár mary szandiként
Nótár Mary technikailag Szandivá vált vasárnap Forrás: Facebook/Nótár Mary

Az este elején Vásáry André állapota okozott aggodalmat, ugyanis a héten lebetegedett, és úgy tűnt, fellépése is veszélybe kerülhet, hiszen napokig beszélni sem tudott. Végül azonban vállalta a szereplést, és színpadra lépett, amiért hatalmas tapsot kapott. A stúdióban nem csak meghatottság uralkodott, de nevetésből is bőven kijutott. Mészáros Árpád Zsolt produkciója után percekig tartó káosz tört ki, a zsűri tagjai szóhoz sem jutottak a jókedvtől.

Nótár Mary produkciója láttán leestek az állak

Az est csúcspontja azonban kétségtelenül Nótár Mary előadása volt, aki Szandit alakította. A közönség állva tapsolt, Szandi pedig könnyek között ment fel a színpadra, hogy megköszönje az élményt.

Csak azért szeretnék megszólalni, ami nehezen megy most... én még soha nem sírtam el magam, amikor engem utánoztak. Tökéletesen elhittem neked, hogy tizennégy éves vagy

 – mondta Szandi Nótár Marynek, majd hozzátette:
„Ki merem jelenteni, hogy a Sztárban Sztár történetének legautentikusabb Szandiját láthattuk ma este.”
A szavai után újabb tapsvihar tört ki a stúdióban. A két énekesnő megható ölelése a vasárnap esti adás legemlékezetesebb pillanata lett.
A Sztárban Sztár All Stars továbbra is az egyik legnézettebb műsor a hazai televíziózásban, és úgy tűnik, a versenyzők hétről hétre képesek meglepni a közönséget – ezúttal nemcsak a hangjukkal, hanem az érzelmeikkel is.

Az adás vesztese

Janicsák Veca lett a Sztárban Sztár All Stars ötödik élő adásának kiesője, aki Vásáry Andréval közösen került vigaszágra - ám végül Till Attila azt jelentette be, hogy a szavazatok alapján ő az, akinek most távoznia kell. Annak ellenére, hogy Vásáry a műsor előtt betegedett le, és nem tudta legjobb formáját hozni.

