1 órája
Szandi kimondta ország-világ előtt, amit eddig senki – Nótár Mary csak állt és nézett nagyokat
A vasárnapi Sztárban Sztár All Stars adása bővelkedett megható pillanatokban. Nótár Mary ezúttal Szandi bőrébe bújt, és olyan előadást adott, hogy a közönség állva tapsolt. Szandi pedig nem tudta visszatartani a könnyeit – ország-világ előtt vallotta be, mit érzett a produkció után.
Nótár Mary technikailag Szandivá vált vasárnap
Forrás: Facebook/Nótár Mary
A TV2 népszerű műsora, a Sztárban Sztár All Stars ezúttal sem okozott csalódást: vasárnap este ismét nevetésből, izgalomból és megható pillanatokból sem volt hiány. Már az adás előtt sejteni lehetett, hogy különleges estére készül a zsűri és a közönség, hiszen Liptai Claudia izgatottan jelentkezett be a próbákról a közösségi oldalán. Nótár Mary volt talán az est fénypontja, amit Szandi sem hagyhatott szó nélkül.
Az este elején Vásáry André állapota okozott aggodalmat, ugyanis a héten lebetegedett, és úgy tűnt, fellépése is veszélybe kerülhet, hiszen napokig beszélni sem tudott. Végül azonban vállalta a szereplést, és színpadra lépett, amiért hatalmas tapsot kapott. A stúdióban nem csak meghatottság uralkodott, de nevetésből is bőven kijutott. Mészáros Árpád Zsolt produkciója után percekig tartó káosz tört ki, a zsűri tagjai szóhoz sem jutottak a jókedvtől.
Szegénysorból indultak, de nézd, hová jutottak: megnyerték az élet nevű játékot ezek a borsodi romák
Nótár Mary produkciója láttán leestek az állak
Az est csúcspontja azonban kétségtelenül Nótár Mary előadása volt, aki Szandit alakította. A közönség állva tapsolt, Szandi pedig könnyek között ment fel a színpadra, hogy megköszönje az élményt.
Csak azért szeretnék megszólalni, ami nehezen megy most... én még soha nem sírtam el magam, amikor engem utánoztak. Tökéletesen elhittem neked, hogy tizennégy éves vagy
– mondta Szandi Nótár Marynek, majd hozzátette:
„Ki merem jelenteni, hogy a Sztárban Sztár történetének legautentikusabb Szandiját láthattuk ma este.”
A szavai után újabb tapsvihar tört ki a stúdióban. A két énekesnő megható ölelése a vasárnap esti adás legemlékezetesebb pillanata lett.
A Sztárban Sztár All Stars továbbra is az egyik legnézettebb műsor a hazai televíziózásban, és úgy tűnik, a versenyzők hétről hétre képesek meglepni a közönséget – ezúttal nemcsak a hangjukkal, hanem az érzelmeikkel is.
Az adás vesztese
Janicsák Veca lett a Sztárban Sztár All Stars ötödik élő adásának kiesője, aki Vásáry Andréval közösen került vigaszágra - ám végül Till Attila azt jelentette be, hogy a szavazatok alapján ő az, akinek most távoznia kell. Annak ellenére, hogy Vásáry a műsor előtt betegedett le, és nem tudta legjobb formáját hozni.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Ikerpár, akik életeket mentenek: saját pénzükből tartják fenn a tiszabábolnai tűzoltókat - fotókkal, videóval
Rosszul váltottak, rossz irányba ment a Tokaj InterCity – 80 perc késés lett a vége
Októbertől új szabály jön a határátkelőkön: ujjlenyomatot és arcképet is rögzítenek!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!