Szandi kimondta ország-világ előtt, amit eddig senki – Nótár Mary csak állt és nézett nagyokat

Nótár Mary produkciója láttán leestek az állak

Az est csúcspontja azonban kétségtelenül Nótár Mary előadása volt, aki Szandit alakította. A közönség állva tapsolt, Szandi pedig könnyek között ment fel a színpadra, hogy megköszönje az élményt.

Csak azért szeretnék megszólalni, ami nehezen megy most... én még soha nem sírtam el magam, amikor engem utánoztak. Tökéletesen elhittem neked, hogy tizennégy éves vagy

– mondta Szandi Nótár Marynek, majd hozzátette:

„Ki merem jelenteni, hogy a Sztárban Sztár történetének legautentikusabb Szandiját láthattuk ma este.”

A szavai után újabb tapsvihar tört ki a stúdióban. A két énekesnő megható ölelése a vasárnap esti adás legemlékezetesebb pillanata lett.

A Sztárban Sztár All Stars továbbra is az egyik legnézettebb műsor a hazai televíziózásban, és úgy tűnik, a versenyzők hétről hétre képesek meglepni a közönséget – ezúttal nemcsak a hangjukkal, hanem az érzelmeikkel is.

Az adás vesztese

Janicsák Veca lett a Sztárban Sztár All Stars ötödik élő adásának kiesője, aki Vásáry Andréval közösen került vigaszágra - ám végül Till Attila azt jelentette be, hogy a szavazatok alapján ő az, akinek most távoznia kell. Annak ellenére, hogy Vásáry a műsor előtt betegedett le, és nem tudta legjobb formáját hozni.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.