Nótár Mary újra felrobbantotta az internetet! - videóval

A hazai pop- és mulatószínpad egyik legnépszerűbb előadója, Nótár Mary ismét hatalmasat robbantott. Új dala, a Gipsy Mix megjelenése után 24 órán belül átlépte az 52 ezres nézettséget, és ezzel pillanatok alatt az egyik legfelkapottabb magyar klip lett a YouTube-on. A dal igazi energiabomba, autentikus cigánydallamokat kever modern ritmusokkal, látványos tánccal és Nótár Mary utánozhatatlan kisugárzásával. Nem véletlen, hogy a kommentelők szerint ez a szám maga az életöröm.

Nótár Mary klipforgatás és fellépések között lelkesen készült arra, hogy Pásztor Anna bőrébe bújjon az eheti Sztárban sztárban

Nótár Mary kifogyhatatlan az energiából

A Gipsy Mix valóban egy különleges zenei egyveleg, amelyben a hagyományos cigányzene találkozik a modern pop- és tánczenei hangzással. Nótár Mary ismét megmutatta, hogyan lehet úgy megújulni, hogy közben hű marad önmagához és gyökereihez. A klip koreográfiája magával ragadó, tele élettel és temperamentummal, pontosan az a fajta energia, amitől Nótár Maryt a közönség annyira szereti.

Legközelebb Barbiként uralja a színpadot

És ha ez még nem lenne elég, Nótár Mary vasárnap este a Sztárban sztár színpadán is látható lesz, méghozzá Pásztor Annaként egy Anna and the Barbies dallal varázsolja el várhatóan a közönséget.

