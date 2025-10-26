október 26., vasárnap

Dömötör névnap

12°
+14
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Premier

1 órája

Nótár Mary újra felrobbantotta az internetet! - videóval

Címkék#videoklip#Nótár Mary#klippremier

Az énekesnő legújabb klipje alig egy nap alatt több mint 52 ezer megtekintést gyűjtött a YouTube-on. Nótár Mary ismét bebizonyította, hogy a roma zene koronázatlan királynője. Vasárnap este pedig a Sztárban sztárban megint új arcát mutatja.

Boon.hu
Nótár Mary újra felrobbantotta az internetet! - videóval

Lendületes és autentikus roma elemekkel robbant be a Gipsy mix

Forrás: Facebook/Nótár Mary

A hazai pop- és mulatószínpad egyik legnépszerűbb előadója, Nótár Mary ismét hatalmasat robbantott. Új dala, a Gipsy Mix megjelenése után 24 órán belül átlépte az 52 ezres nézettséget, és ezzel pillanatok alatt az egyik legfelkapottabb magyar klip lett a YouTube-on. A dal igazi energiabomba, autentikus cigánydallamokat kever modern ritmusokkal, látványos tánccal és Nótár Mary utánozhatatlan kisugárzásával. Nem véletlen, hogy a kommentelők szerint ez a szám maga az életöröm.

nótár mary
Nótár Mary klipforgatás és fellépések között lelkesen készült arra, hogy Pásztor Anna bőrébe bújjon az eheti Sztárban sztárban
Forrás: Facebook/Nótár Mary

Nótár Mary kifogyhatatlan az energiából

A Gipsy Mix valóban egy különleges zenei egyveleg, amelyben a hagyományos cigányzene találkozik a modern pop- és tánczenei hangzással. Nótár Mary ismét megmutatta, hogyan lehet úgy megújulni, hogy közben hű marad önmagához és gyökereihez. A klip koreográfiája magával ragadó, tele élettel és temperamentummal, pontosan az a fajta energia, amitől Nótár Maryt a közönség annyira szereti.

Legközelebb Barbiként uralja a színpadot

És ha ez még nem lenne elég, Nótár Mary vasárnap este a Sztárban sztár színpadán is látható lesz, méghozzá Pásztor Annaként egy Anna and the Barbies dallal varázsolja el várhatóan a közönséget.

 

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu