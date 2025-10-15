Egy korszak véget ér: megszűnik az egykor népszerű tévécsatorna

A Paramount döntése érinti az MTV Music, az MTV 80s, az MTV 90s, a Club MTV és az MTV Live csatornákat is. Először Nagy-Britanniában állítják le az adást, majd Franciaország, Németország, Ausztria, Lengyelország és Magyarország következik. A hivatalos indoklás szerint költségcsökkentésről van szó, de valójában mindenki tudja, a tévés korszak lassan véget ért. Már nem ülünk a képernyő előtt, hogy elkapjunk egy új klipet. Ma minden elérhető azonnal, bármikor, bárhonnan.

Deniz, a népszerű rapper szerint is véget ér egy korszak: megszűnik az MTV zenecsatorna

Az MTV megváltoztatta a zenét és a tévét

Az MTV 1981-ben indult, és az első videoklip, amit leadott, maga is korszakjelző volt: a The Buggles Video Killed The Radio Star című száma. Innentől a zene nemcsak hallható, hanem látható is lett. Michael Jackson Thriller klipje, Madonna, Nirvana, a Live Aid közvetítése, mind az MTV korszak szimbólumai voltak. Az a generáció, amelyik ezen nőtt fel, nemcsak zenét nézett, hanem életérzést kapott. Most, 44 év után, ez a világ végleg lekapcsolja a villanyt. És ez nemcsak médiatörténet, hanem sokunknak személyes is.

„Kidől az utolsó bábú is abból a világból”

Deniz, a borsodi rapper, aki maga is abban a zenei közegben nőtt fel, amiben az MTV még iránytű volt, így reagált a hírre a Facebookon.

Most, hogy végleg megszűnik az MTV zenecsatorna, kidől nagyjából az utolsó bábú is abból a zenei világból, amin mi szocializálódtunk. Ez volt a videókazetták kora, a zenei szerkesztők ízlése, a szűk kínálat, reklámérték és jogdíjak koordinátarendszere, ahova bekerülni kiváltság volt. Jött helyette a stream, a tömeg ízlésének demokráciájával, ahol algoritmusnak hívják a zenei szerkesztőt, és a végtelen kínálattal, amiben kitűnni már csak extrémitásokkal lehet, azzal is ideig-óráig...

És valóban, az MTV kora kézműves korszak volt. Egy klippemier még esemény volt, a sztárok lassan épültek fel, a zene még súlyt kapott. Ma a zenefogyasztás inkább háttérzaj, és az algoritmus dönt helyettünk. Deniz szavaival élve:

Ha tényleg eljön az világ, ahol AI előadók koncertjére vesznek jegyet majd az emberek, lehet még a youtuber stadion koncertek világát is romantizálni fogom.

Lehet, hogy most tényleg egy új világ kezdődik, de az MTV leállásával egy régi, nagyon emberi fejezet zárul le.

