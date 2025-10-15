október 15., szerda

Teréz névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lehúzzák a rolót

1 órája

Egy korszak véget ér: megszűnik az egykor népszerű tévécsatorna

Címkék#MTV Music Awards#Music Television#Deniz

A Paramount Global bejelentette, hogy 2025. december 31-én leállítja az MTV több csatornájának sugárzását Európa-szerte, köztük Magyarországon is. Az MTV eltűnése nemcsak egy zenei tévécsatorna végét jelenti, hanem egy egész generáció emlékeit zárja le.

Boon.hu
Egy korszak véget ér: megszűnik az egykor népszerű tévécsatorna

Deniz, a népszerű énekes szerint is véget ér egy korszak: megszűnik az MTV zenecsatorna

Forrás: Facebook/Deniz

A Paramount döntése érinti az MTV Music, az MTV 80s, az MTV 90s, a Club MTV és az MTV Live csatornákat is. Először Nagy-Britanniában állítják le az adást, majd Franciaország, Németország, Ausztria, Lengyelország és Magyarország következik. A hivatalos indoklás szerint költségcsökkentésről van szó, de valójában mindenki tudja, a tévés korszak lassan véget ért. Már nem ülünk a képernyő előtt, hogy elkapjunk egy új klipet. Ma minden elérhető azonnal, bármikor, bárhonnan.

Megszűnik az MTV zenecsatorna.
Deniz, a népszerű rapper szerint is véget ér egy korszak: megszűnik az MTV zenecsatorna
Forrás: Facebook/Deniz

Az MTV megváltoztatta a zenét és a tévét

Az MTV 1981-ben indult, és az első videoklip, amit leadott, maga is korszakjelző volt: a The Buggles Video Killed The Radio Star című száma. Innentől a zene nemcsak hallható, hanem látható is lett. Michael Jackson Thriller klipje, Madonna, Nirvana, a Live Aid közvetítése, mind az MTV korszak szimbólumai voltak. Az a generáció, amelyik ezen nőtt fel, nemcsak zenét nézett, hanem életérzést kapott. Most, 44 év után, ez a világ végleg lekapcsolja a villanyt. És ez nemcsak médiatörténet, hanem sokunknak személyes is.

„Kidől az utolsó bábú is abból a világból”

Deniz, a borsodi rapper, aki maga is abban a zenei közegben nőtt fel, amiben az MTV még iránytű volt, így reagált a hírre a Facebookon.

Most, hogy végleg megszűnik az MTV zenecsatorna, kidől nagyjából az utolsó bábú is abból a zenei világból, amin mi szocializálódtunk. Ez volt a videókazetták kora, a zenei szerkesztők ízlése, a szűk kínálat, reklámérték és jogdíjak koordinátarendszere, ahova bekerülni kiváltság volt. Jött helyette a stream, a tömeg ízlésének demokráciájával, ahol algoritmusnak hívják a zenei szerkesztőt, és a végtelen kínálattal, amiben kitűnni már csak extrémitásokkal lehet, azzal is ideig-óráig...

És valóban, az MTV kora kézműves korszak volt. Egy klippemier még esemény volt, a sztárok lassan épültek fel, a zene még súlyt kapott. Ma a zenefogyasztás inkább háttérzaj, és az algoritmus dönt helyettünk. Deniz szavaival élve: 

Ha tényleg eljön az világ, ahol AI előadók koncertjére vesznek jegyet majd az emberek, lehet még a youtuber stadion koncertek világát is romantizálni fogom.

Lehet, hogy most tényleg egy új világ kezdődik, de az MTV leállásával egy régi, nagyon emberi fejezet zárul le.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu