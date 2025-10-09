Őrületes bulikkal indul a Miskolci Egyetemi Napok – itt van minden, amit tudni érdemes!

Október 9. és 11. között benépesül a Miskolci Egyetem campusa, hiszen kezdődik a Miskolci Egyetemi Napok. A fesztivál 2025 őszén is garantálja a hajnalig tartó bulikat, látványos koncerteket és igazi fesztiválhangulatot.

A Miskolci Egyetemi Napok idén is a legnagyobb sztárokkal várja a látogatókat

Forrás: Facebook/Miskolci Egyetemi Napok

Csütörtökön indul a Miskolci Egyetemi Napok

A szervezők idén sem fogták vissza magukat, a fellépők listája tele van igazi nagyágyúkkal. Csütörtök este Manuel nyitja a fesztivált, aki nemrég az MVM Dome-ot is megtöltötte, utána pedig Pogány Induló és Yamina pörgeti tovább a hangulatot. Pénteken a BSW és Dzsúdló gondoskodik a teltházas buliról, majd Metzker Viktória vezeti át a közönséget az éjszakába. A hétvégét pedig igazi sztárduó zárja: szombaton ByeAlex és a Slepp, valamint Halott Pénz robbantja fel a nagyszínpadot. És ha ez nem lenne elég, a Piros és Kék termekben olyan DJ-k és előadók váltják egymást, mint Cooky, Lotfi Begi, Erős vs. Spigiboy, vagy a Groovehouse. A Kerengőben és a Millerben pedig hajnalig tart a tánc, többek között DJ Revolution, NGZ, Eat It és a Las Vegas Show Band gondoskodik róla, hogy senki se akarjon hazamenni. A fellépők részletes listáját időpontokkal alábbi cikkünkben találja.