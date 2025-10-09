október 9., csütörtök

1 órája

Őrületes bulikkal indul a Miskolci Egyetemi Napok – itt van minden, amit tudni érdemes!

Csütörtökön startol az ősz legnagyobb miskolci fesztiválja, ahol három napon át a legnépszerűbb hazai sztárok váltják egymást a színpadon. Összegyűjtöttünk mindent, amit a Miskolci Egyetemi Napokról tudni kell.

Gárdonyi Edina
Október 9. és 11. között benépesül a Miskolci Egyetem campusa, hiszen kezdődik a Miskolci Egyetemi Napok. A fesztivál 2025 őszén is garantálja a hajnalig tartó bulikat, látványos koncerteket és igazi fesztiválhangulatot. 

Csütörtökön indul a Miskolci Egyetemi Napok

A szervezők idén sem fogták vissza magukat, a fellépők listája tele van igazi nagyágyúkkal. Csütörtök este Manuel nyitja a fesztivált, aki nemrég az MVM Dome-ot is megtöltötte, utána pedig Pogány Induló és Yamina pörgeti tovább a hangulatot. Pénteken a BSW és Dzsúdló gondoskodik a teltházas buliról, majd Metzker Viktória vezeti át a közönséget az éjszakába. A hétvégét pedig igazi sztárduó zárja: szombaton ByeAlex és a Slepp, valamint Halott Pénz robbantja fel a nagyszínpadot. És ha ez nem lenne elég, a Piros és Kék termekben olyan DJ-k és előadók váltják egymást, mint Cooky, Lotfi Begi, Erős vs. Spigiboy, vagy a Groovehouse. A Kerengőben és a Millerben pedig hajnalig tart a tánc, többek között DJ Revolution, NGZ, Eat It és a Las Vegas Show Band gondoskodik róla, hogy senki se akarjon hazamenni. A fellépők részletes listáját időpontokkal alábbi cikkünkben találja.

Ingyenes belépés a miskolci középiskolásoknak

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere óriási bejelentéssel indította az októbert. A miskolci középiskolások utolsó két évfolyama idén teljesen ingyen vehet részt a Miskolci Egyetemi Napokon. A cél, hogy a fiatalok testközelből tapasztalják meg az egyetemi élet hangulatát, és kedvet kapjanak a továbbtanuláshoz a Miskolci Egyetemen. 

Különjáratok a fesztivál ideje alatt

A fesztiválozók hazajutásáról is gondoskodik a miskolci közlekedési társaság. Az MVK Zrt. éjszakai rásegítő buszokat indít a 914-es vonalon október 9-én, 10-én és 11-én, hogy senkinek se kelljen kihagynia a bulit a hazajutás miatt. A járatok a Repülőtér/Bosch végállomás és az Egyetemi kollégiumok között közlekednek, így a város szinte minden pontjáról könnyen elérhető a rendezvény.

Menetrend a 914-es járatra:

  • Repülőtér/Bosch végállomásról indul: 23:37 és 0:07
  • Egyetemi kollégiumok megállóhelyről indul: 00:15, 00:45 és 02:20
    Emellett további buszjáratokat is érint a fesztivál időszak:
  • Október 9–11. között a 20-as busz Miskolctapolcáról 23:25-kor indul, és ezúttal a Repülőtér/Bosch végállomásig közlekedik.
  • A 12G-s járat 23:40-kor nem indul a Repülőtér/Bosch végállomásról.
  • Október 10–12. között a 14G-s busz 02:47-kor nem közlekedik a Szondi György utcáról.

A közlekedési vállalat célja, hogy minden fesztiválozó biztonságosan és kényelmesen hazaérjen akár hajnalban is.

