47 perce
Őrületes bulikkal indul a Miskolci Egyetemi Napok – itt van minden, amit tudni érdemes!
Csütörtökön startol az ősz legnagyobb miskolci fesztiválja, ahol három napon át a legnépszerűbb hazai sztárok váltják egymást a színpadon. Összegyűjtöttünk mindent, amit a Miskolci Egyetemi Napokról tudni kell.
Csütörtökön indul a buli. Kezdetér veszi a MEN.
Forrás: Facebook/Miskolci Egyetemi Napok
Október 9. és 11. között benépesül a Miskolci Egyetem campusa, hiszen kezdődik a Miskolci Egyetemi Napok. A fesztivál 2025 őszén is garantálja a hajnalig tartó bulikat, látványos koncerteket és igazi fesztiválhangulatot.
Csütörtökön indul a Miskolci Egyetemi Napok
A szervezők idén sem fogták vissza magukat, a fellépők listája tele van igazi nagyágyúkkal. Csütörtök este Manuel nyitja a fesztivált, aki nemrég az MVM Dome-ot is megtöltötte, utána pedig Pogány Induló és Yamina pörgeti tovább a hangulatot. Pénteken a BSW és Dzsúdló gondoskodik a teltházas buliról, majd Metzker Viktória vezeti át a közönséget az éjszakába. A hétvégét pedig igazi sztárduó zárja: szombaton ByeAlex és a Slepp, valamint Halott Pénz robbantja fel a nagyszínpadot. És ha ez nem lenne elég, a Piros és Kék termekben olyan DJ-k és előadók váltják egymást, mint Cooky, Lotfi Begi, Erős vs. Spigiboy, vagy a Groovehouse. A Kerengőben és a Millerben pedig hajnalig tart a tánc, többek között DJ Revolution, NGZ, Eat It és a Las Vegas Show Band gondoskodik róla, hogy senki se akarjon hazamenni. A fellépők részletes listáját időpontokkal alábbi cikkünkben találja.
Itt a Miskolci Egyetemi Napok teljes fellépőlistája – tele újabb meglepetésekkel!
Ingyenes belépés a miskolci középiskolásoknak
Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere óriási bejelentéssel indította az októbert. A miskolci középiskolások utolsó két évfolyama idén teljesen ingyen vehet részt a Miskolci Egyetemi Napokon. A cél, hogy a fiatalok testközelből tapasztalják meg az egyetemi élet hangulatát, és kedvet kapjanak a továbbtanuláshoz a Miskolci Egyetemen.
Óriási bejelentés: ingyenes a MEN a miskolci középiskolásoknak - így igényelhető a bérlet
Különjáratok a fesztivál ideje alatt
A fesztiválozók hazajutásáról is gondoskodik a miskolci közlekedési társaság. Az MVK Zrt. éjszakai rásegítő buszokat indít a 914-es vonalon október 9-én, 10-én és 11-én, hogy senkinek se kelljen kihagynia a bulit a hazajutás miatt. A járatok a Repülőtér/Bosch végállomás és az Egyetemi kollégiumok között közlekednek, így a város szinte minden pontjáról könnyen elérhető a rendezvény.
Menetrend a 914-es járatra:
- Repülőtér/Bosch végállomásról indul: 23:37 és 0:07
- Egyetemi kollégiumok megállóhelyről indul: 00:15, 00:45 és 02:20
Emellett további buszjáratokat is érint a fesztivál időszak:
- Október 9–11. között a 20-as busz Miskolctapolcáról 23:25-kor indul, és ezúttal a Repülőtér/Bosch végállomásig közlekedik.
- A 12G-s járat 23:40-kor nem indul a Repülőtér/Bosch végállomásról.
- Október 10–12. között a 14G-s busz 02:47-kor nem közlekedik a Szondi György utcáról.
A közlekedési vállalat célja, hogy minden fesztiválozó biztonságosan és kényelmesen hazaérjen akár hajnalban is.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Miért jön Krúbi, Beton Hofi és az Elefánt Miskolcra? A Helynekem kulisszatitkai