Óriási bejelentés: ingyenes a MEN a miskolci középiskolásoknak - így igényelhető a bérlet

Miskolc város vezetésének kiemelt célja, hogy minél több fiatal válassza a Miskolci Egyetemet a továbbtanulás helyszínéül, ezért most különleges lehetőséget nyitottak meg a diákok előtt. A középiskolák utolsó két évfolyamán tanuló miskolci diákok díjmentesen vehetnek részt a Miskolci Egyetemi Napok (MEN) programjain, így testközelből tapasztalhatják meg az egyetemi élet pezsgését és hangulatát.

Óriási hír a Miskolci Egyetemi Napokkal kapcsolatban

Forrás: Facebook/Miskolci Egyetemi Napok

A Miskolci Egyetemi Napok 2025-ben is a legnagyobb hazai sztárokat hozza el

A rendezvény az ország egyik legnagyobb és legismertebb egyetemi fesztiválja, ahol minden évben neves előadók, koncertek és színes programok várják a résztvevőket. A mostani döntés tehát nemcsak óriási ajándék a középiskolásoknak, hanem egyben befektetés a város jövőjébe is. A cél, hogy a fiatalok minél inkább kötődjenek Miskolchoz, és helyben képzeljék el az egyetemi éveiket.

Fontos, hogy a miskolci fiatalok ne csak halljanak az egyetemről, hanem valóban át is éljék, mit jelent a Miskolci Egyetem közösségéhez tartozni

– hangsúlyozta Tóth-Szántai József. Az ingyenes belépéshez regisztrálni az alábbi linken lehet.