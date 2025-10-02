2 órája
Óriási bejelentés: ingyenes a MEN a miskolci középiskolásoknak - így igényelhető a bérlet
Igazi szenzációval indult az október. Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere bejelentette, hogy a Miskolci Egyetemi Napok (MEN) idén teljesen ingyenes lesz a város középiskolásainak egy jelentős része számára.
Miskolc város vezetésének kiemelt célja, hogy minél több fiatal válassza a Miskolci Egyetemet a továbbtanulás helyszínéül, ezért most különleges lehetőséget nyitottak meg a diákok előtt. A középiskolák utolsó két évfolyamán tanuló miskolci diákok díjmentesen vehetnek részt a Miskolci Egyetemi Napok (MEN) programjain, így testközelből tapasztalhatják meg az egyetemi élet pezsgését és hangulatát.
A Miskolci Egyetemi Napok 2025-ben is a legnagyobb hazai sztárokat hozza el
A rendezvény az ország egyik legnagyobb és legismertebb egyetemi fesztiválja, ahol minden évben neves előadók, koncertek és színes programok várják a résztvevőket. A mostani döntés tehát nemcsak óriási ajándék a középiskolásoknak, hanem egyben befektetés a város jövőjébe is. A cél, hogy a fiatalok minél inkább kötődjenek Miskolchoz, és helyben képzeljék el az egyetemi éveiket.
Fontos, hogy a miskolci fiatalok ne csak halljanak az egyetemről, hanem valóban át is éljék, mit jelent a Miskolci Egyetem közösségéhez tartozni
– hangsúlyozta Tóth-Szántai József. Az ingyenes belépéshez regisztrálni az alábbi linken lehet.
A Miskolci Egyetemi Napok teljes programját olvassa el a boon.hu-n.
Itt a Miskolci Egyetemi Napok teljes fellépőlistája – tele újabb meglepetésekkel!
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Amikor a kreativitás átcsap káoszba: Borsod legdurvább sufnituningjai - fotókkal
Már Amerikában is tudják, hogy ez a borsodi falu a világ egyik legszebb helye - fotókkal, videóval