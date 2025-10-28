3 órája
Hírességek és zene találkozása: Liptai Claudia Miskolcra érkezik a nagy koncertre
Egy különleges, nosztalgikus este vár Miskolcon a Retro Paholy koncertjén. Liptai Claudia lesz a műsorvezető, miközben a nézők hallhatják a legnagyobb filmslágereket a szólisták előadásában, és képekben is felidézhetik kedvenc filmes élményeiket.
Miskolc kulturális életében egy igazán különleges eseményre készülhetnek a zenerajongók: a Retro Paholy koncertje ezúttal filmslágerekkel és nosztalgikus élményekkel várja a közönséget a Művészetek Háza színpadán. Az est műsorvezetője Liptai Claudia, aki nemcsak a koncert hangulatát vezeti, hanem a celeb-faktor miatt is különleges élményt ígér a résztvevőknek.
A zenekar: KOVAX (ének, billentyű), Csányi István (ének, szaxofon), Adamecz József (dob), Dajka Krisztián (gitár) és Patyi Sándor (basszusgitár) biztosítja a tökéletes zenei hátteret.
A szólisták között szerepel:
- Csepregi Éva,
- Tarján Zsófi,
- Nagy Adri,
- Peter Sramek és
- KOVAX
akik garantálják a fergeteges hangulatot, előadva a legemlékezetesebb filmzenéket.
Liptai Claudia összekötő szövegei külön eleme a műsornak
A koncerten olyan slágerek csendülnek fel, mint a Smile, Szinglik éjszakája, Szerelem első, második, utolsó vérig, Love Story, Keresztapa, Nagy utazás, Holnap hajnalig, Macska-jaj, Sway, és a Mamma Mia. A zene mellett a nézők képekben is felidézhetik kedvenc filmjeiket, így a koncert igazi nosztalgiaélménnyé válik minden korosztály számára.
Az este garantáltan emlékezetes lesz mindazoknak, akik szeretik a filmslágereket, a retró hangulatot, és persze Liptai Claudiát. Ez a különleges program Miskolcon egyszerre ötvözi a bulvár és a kultúra izgalmát, így nem érdemes kihagyni.
