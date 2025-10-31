Három banda, nulla fék: november elsején elszabadul a rock&roll Miskolcon

Az őszi koncertszezon egyik legütősebb estéje várható november elsején Miskolcon, ahol három különböző, mégis hasonlóan energikus formáció tölti meg élettel a Corner Stage-et. A Backdoor People új lemezének turnéjával érkezik, a Tisztakosz friss díjakkal és kislemezzel büszkélkedhet, míg a Trampúr gondoskodik a laza, táncolható ritmusokról. Kötelező program minden rockkedvelőnek.

Három zenekar. Három koncert. Egyetlen este Miskolcon

Forrás: Facebook

Három banda, három világ, három koncert, egyetlen este

A Backdoor People zenéjét a változatosság és a stílusok szabad keverése jellemzi. A klasszikus 60-as, 70-es és 80-as évekbeli hangzásokból merítenek, de mindig csavarnak rajta egyet, hogy valami újat, egyedit hozzanak létre. A miskolci koncert harmadik albumuk bemutatóturnéjának második állomása lesz. Ha a koncertre hangolódna, hallgassa meg a zenekarral készült podcastunkat.