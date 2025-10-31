október 31., péntek

Koncertajánló

29 perce

Három banda, nulla fék: november elsején elszabadul a rock&roll Miskolcon

Erősen indul a koncertszezon novemberben Miskolcon. November első napján a Corner Stage-ben a Backdoor People, a Tisztakosz és a Trampúr lép színpadra, hogy közösen zárják az évet egy igazi, hangos és felszabadult rock&roll-esttel. Három zenekar, három világ, három koncert, de egy közös cél: megmutatni, hogyan kell igazán élni a zenét.

Gárdonyi Edina
Három banda, nulla fék: november elsején elszabadul a rock&roll Miskolcon

A Backdoor People Miskolcon, a Cornerben robbantja fel a színpadot új lemezének dalaival. Fellép még a Tisztakosz és a Trampúr is

Forrás: MW

Fotó: Takács József

Az őszi koncertszezon egyik legütősebb estéje várható november elsején Miskolcon, ahol három különböző, mégis hasonlóan energikus formáció tölti meg élettel a Corner Stage-et. A Backdoor People új lemezének turnéjával érkezik, a Tisztakosz friss díjakkal és kislemezzel büszkélkedhet, míg a Trampúr gondoskodik a laza, táncolható ritmusokról. Kötelező program minden rockkedvelőnek.

koncert, miskoc
Három zenekar. Három koncert. Egyetlen este Miskolcon
Forrás: Facebook

Három banda, három világ, három koncert, egyetlen este

A Backdoor People zenéjét a változatosság és a stílusok szabad keverése jellemzi. A klasszikus 60-as, 70-es és 80-as évekbeli hangzásokból merítenek, de mindig csavarnak rajta egyet, hogy valami újat, egyedit hozzanak létre. A miskolci koncert harmadik albumuk bemutatóturnéjának második állomása lesz. Ha a koncertre hangolódna, hallgassa meg a zenekarral készült podcastunkat.

A Tisztakosz 2020 óta folyamatosan fejlődő alternatív-rock zenekar, amely energikus, mégis dallamos hangzással és költői szövegekkel tűnik ki. Az elmúlt években több tehetségkutatón is dobogós helyezéseket értek el, és minden évben új anyaggal jelentkeznek – legutóbbi kislemezük a Világfinálé.

A Trampúr saját meghatározásuk szerint „háztartási alter funkyban” utazik – humorral, kreativitással és táncolható dallamokkal. A négytagú banda baráti összhangja és könnyed stílusa élőben is garantáltan magával ragadó.

