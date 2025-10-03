október 3., péntek

1 órája

Miért jön Krúbi, Beton Hofi és az Elefánt Miskolcra? A Helynekem kulisszatitkai

Van egy klub Miskolcon, ahol az elmúlt 15 évben szinte mindenki megfordult, aki számít. Helynekem-sztori Bohemian Betyarstól a Budapest Bárig.

Gárdonyi Edina

A boon.hu podcastjében Gárdonyi Edina újságíró beszélget Hankó Vandával, a Helynekem programszervezőjével arról, hogyan lett egy családi álomból Miskolc legnépszerűbb helye, miért jönnek ide olyan sztárok, mint Krúbi vagy Beton.Hofi, és melyek voltak az elmúlt 15 év legemlékezetesebb pillanata. A Helynekem 2012-ben nyitott meg, Hankó Vanda és édesapja közös álmaként. Azóta a belvárosi klub igazi közösségi térré vált. „Ma már van, hogy a szülők, akik itt buliztak fiatalon, hozzák a gyerekeiket is, ez igazán különleges érzés” – mesélte Vanda.

A Helynekem programszervezője mesélt a boon.hu podcastjában.
Hankó Vanda, a Helynekem egyik megálmodója mesélt a 15 éves klub kulisszatitkairól
Fotó: Takács Joci

A Helynekem nyitóestjén elment az áram…

A nyitókoncert örökké emlékezetes marad számukra, na nem azért, amire elsőként gondolnánk. A Bohemian Betyars a második számnál áramszünetbe futott, de nem álltak le, akusztikusan játszottak tovább, a közönség pedig velük énekelt. 

Azt hittem, itt vége is a klubnak, de végül életre szóló élmény lett.

Sztárok kis színpadon

Az elmúlt másfél évtizedben szinte minden nagy magyar zenekar megfordult a Helynekemben: 30Y, Punnany Massif, Krúbi, Elefánt, Beton.Hofi, Bohemian Betyars, Esti Kornél, Budapest Bár – a lista szinte végtelen. Bár sokan közülük ma már arénákat töltenek meg, mégis visszatérnek Miskolcra.

A klubkoncertek intimitása semmihez sem fogható. A közönség és a zenekar között olyan közelség alakul ki, ami a fesztiválokon lehetetlen.

Punnany a rajongói sorból

A kapcsolatok kiépítése az elején nem volt könnyű. Vanda gyakran fesztiválokon kereste meg a zenekarokat. Egyszer például a Punnany Massif rajongói sorában állt be, hogy bemutatkozzon a zenekarnak. 

Nem értették, mit akarok, de pár év múlva, amikor tényleg eljöttek hozzánk, emlékeztek rám: ‘Te vagy a lány a rajongói sorból!’

Az álmok sosem fogynak el

A Helynekem mindig is fontosnak tartotta a fiatal zenekarok támogatását. A klub szinte a kezdtektől a Hangfoglaló tehetségkutató megyei állomása, ahol pályakezdő bandák kapnak lehetőséget a bemutatkozásra. Emellett Vanda egyik legnagyobb álma továbbra is az, hogy egyszer a Kispál és a Borz is színpadra lépjen náluk.

És hogy kik jönnek legközelebb?

Az idei őszi szezon egyik legjobban várt fellépője Beton.Hofi, de színpadra áll az Esti Kornél sokan mások is. A miskolci közönség pedig minden bizonnyal újra bebizonyítja: van igény a klubkoncertek bensőséges, mégis elementáris hangulatára. Izgalmas kulisszatitkokért hallgassa meg teljes beszélgetést a boon.hu podcastjében. 

boon.hu PODCAST

