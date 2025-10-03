1 órája
Miért jön Krúbi, Beton Hofi és az Elefánt Miskolcra? A Helynekem kulisszatitkai
Van egy klub Miskolcon, ahol az elmúlt 15 évben szinte mindenki megfordult, aki számít. Helynekem-sztori Bohemian Betyarstól a Budapest Bárig.
A boon.hu podcastjében Gárdonyi Edina újságíró beszélget Hankó Vandával, a Helynekem programszervezőjével arról, hogyan lett egy családi álomból Miskolc legnépszerűbb helye, miért jönnek ide olyan sztárok, mint Krúbi vagy Beton.Hofi, és melyek voltak az elmúlt 15 év legemlékezetesebb pillanata. A Helynekem 2012-ben nyitott meg, Hankó Vanda és édesapja közös álmaként. Azóta a belvárosi klub igazi közösségi térré vált. „Ma már van, hogy a szülők, akik itt buliztak fiatalon, hozzák a gyerekeiket is, ez igazán különleges érzés” – mesélte Vanda.
A Helynekem nyitóestjén elment az áram…
A nyitókoncert örökké emlékezetes marad számukra, na nem azért, amire elsőként gondolnánk. A Bohemian Betyars a második számnál áramszünetbe futott, de nem álltak le, akusztikusan játszottak tovább, a közönség pedig velük énekelt.
Azt hittem, itt vége is a klubnak, de végül életre szóló élmény lett.
Sztárok kis színpadon
Az elmúlt másfél évtizedben szinte minden nagy magyar zenekar megfordult a Helynekemben: 30Y, Punnany Massif, Krúbi, Elefánt, Beton.Hofi, Bohemian Betyars, Esti Kornél, Budapest Bár – a lista szinte végtelen. Bár sokan közülük ma már arénákat töltenek meg, mégis visszatérnek Miskolcra.
A klubkoncertek intimitása semmihez sem fogható. A közönség és a zenekar között olyan közelség alakul ki, ami a fesztiválokon lehetetlen.
Punnany a rajongói sorból
A kapcsolatok kiépítése az elején nem volt könnyű. Vanda gyakran fesztiválokon kereste meg a zenekarokat. Egyszer például a Punnany Massif rajongói sorában állt be, hogy bemutatkozzon a zenekarnak.
Nem értették, mit akarok, de pár év múlva, amikor tényleg eljöttek hozzánk, emlékeztek rám: ‘Te vagy a lány a rajongói sorból!’
Az álmok sosem fogynak el
A Helynekem mindig is fontosnak tartotta a fiatal zenekarok támogatását. A klub szinte a kezdtektől a Hangfoglaló tehetségkutató megyei állomása, ahol pályakezdő bandák kapnak lehetőséget a bemutatkozásra. Emellett Vanda egyik legnagyobb álma továbbra is az, hogy egyszer a Kispál és a Borz is színpadra lépjen náluk.
És hogy kik jönnek legközelebb?
Az idei őszi szezon egyik legjobban várt fellépője Beton.Hofi, de színpadra áll az Esti Kornél sokan mások is. A miskolci közönség pedig minden bizonnyal újra bebizonyítja: van igény a klubkoncertek bensőséges, mégis elementáris hangulatára. Izgalmas kulisszatitkokért hallgassa meg teljes beszélgetést a boon.hu podcastjében.
