Miért jön Krúbi, Beton Hofi és az Elefánt Miskolcra? A Helynekem kulisszatitkai

A boon.hu podcastjében Gárdonyi Edina újságíró beszélget Hankó Vandával, a Helynekem programszervezőjével arról, hogyan lett egy családi álomból Miskolc legnépszerűbb helye, miért jönnek ide olyan sztárok, mint Krúbi vagy Beton.Hofi, és melyek voltak az elmúlt 15 év legemlékezetesebb pillanata. A Helynekem 2012-ben nyitott meg, Hankó Vanda és édesapja közös álmaként. Azóta a belvárosi klub igazi közösségi térré vált. „Ma már van, hogy a szülők, akik itt buliztak fiatalon, hozzák a gyerekeiket is, ez igazán különleges érzés” – mesélte Vanda.

Hankó Vanda, a Helynekem egyik megálmodója mesélt a 15 éves klub kulisszatitkairól

Fotó: Takács Joci

A Helynekem nyitóestjén elment az áram…

A nyitókoncert örökké emlékezetes marad számukra, na nem azért, amire elsőként gondolnánk. A Bohemian Betyars a második számnál áramszünetbe futott, de nem álltak le, akusztikusan játszottak tovább, a közönség pedig velük énekelt.

Azt hittem, itt vége is a klubnak, de végül életre szóló élmény lett.

Sztárok kis színpadon

Az elmúlt másfél évtizedben szinte minden nagy magyar zenekar megfordult a Helynekemben: 30Y, Punnany Massif, Krúbi, Elefánt, Beton.Hofi, Bohemian Betyars, Esti Kornél, Budapest Bár – a lista szinte végtelen. Bár sokan közülük ma már arénákat töltenek meg, mégis visszatérnek Miskolcra.

A klubkoncertek intimitása semmihez sem fogható. A közönség és a zenekar között olyan közelség alakul ki, ami a fesztiválokon lehetetlen.

Punnany a rajongói sorból

A kapcsolatok kiépítése az elején nem volt könnyű. Vanda gyakran fesztiválokon kereste meg a zenekarokat. Egyszer például a Punnany Massif rajongói sorában állt be, hogy bemutatkozzon a zenekarnak.

Nem értették, mit akarok, de pár év múlva, amikor tényleg eljöttek hozzánk, emlékeztek rám: ‘Te vagy a lány a rajongói sorból!’

Az álmok sosem fogynak el

A Helynekem mindig is fontosnak tartotta a fiatal zenekarok támogatását. A klub szinte a kezdtektől a Hangfoglaló tehetségkutató megyei állomása, ahol pályakezdő bandák kapnak lehetőséget a bemutatkozásra. Emellett Vanda egyik legnagyobb álma továbbra is az, hogy egyszer a Kispál és a Borz is színpadra lépjen náluk.