Többet akar elérni

44 perce

A pék, aki pékmester lesz: Galamb Alex újra iskolába jár, miközben másokat is tanít

Címkék#inspiráló#roma pék#Galamb Alex#továbbtanulás#pékmester

Miközben háromgyermekes édesapaként, oktatóként és egyetemi hallgatóként is helyt áll, most újabb kihívást vállalt: megszerzi a pékmesteri bizonyítványt, hogy példát mutasson családjának és a hátrányos helyzetű fiataloknak. Galamb Alex, az ország legismertebb roma pékje ismét bizonyítja, hogy a szorgalom és a hit csodákra képes.

Bahor-Juhász Ágnes

A mélyszegénységből induló Galamb Alex története az elmúlt években sokak szívét meghódította. A férfi a miskolci gyermekvárosban nevelkedett, ott tanulta meg a szakma alapjait, majd pék-cukrász végzettséget szerzett. Később leérettségizett, jelenleg pedig a Tokaj-Hegyalja Egyetem tanító szakos hallgatója.

Galamb Alex
Galamb Alex nem csupán a családja számára példakép Forrás: Facebook/Galamb Alex

Alex azóta sem feledkezett meg arról, honnan jött. Egykori szakiskolájában oktatóként dolgozik, miközben falujában rendszeresen tanítja a gyerekeket sütni-főzni. A pandémia idején vált országosan ismertté, amikor saját otthonába hívta be a szegény sorsú diákokat, hogy megtanítsa őket a kenyérsütés örömére. Azóta lett ő az ország kedvenc roma pékje.

Mindig is az járt a fejemben, hogy szeretném magamból a maximumot kihozni, és a szeretteimnek sose kelljen megtapasztalniuk a nyomort

 – vallja Alex, aki szerint a siker kulcsa a kitartás és a munka szeretete.

Félmillióért lesz pékmester Galamb Alex

Most újabb cél lebegett a szeme előtt: megszerezni a pékmesteri bizonyítványt. Bár a képzés ára félmillió forint, számára ez nem kiadás, hanem befektetés a jövőbe – saját családjáéba és a közösségébe is.

A háromgyermekes édesapa hisz abban, hogy a tudás és a szakmai elismerés nemcsak anyagi biztonságot, hanem erkölcsi példát is jelent. „Aki szereti a szakmáját, annak a mesteri cím komoly elismerés. Ez az út nemcsak rólam szól, hanem arról is, hogy a gyerekeim lássák: mindig lehet előre lépni” – mondta.

Alex álma, hogy egyszer saját pékséget nyisson, ahol az egykori tanítványai dolgozhatnak, és ahol a szeretettel, tisztességgel készült pékáruk Borsod vármegyén túl is híresek lesznek.
De nemcsak kenyérrel, hanem lelki útravalóval is táplálja azokat, akik hozzá fordulnak. Üzenete egyszerű, mégis mély:

Soha ne higgyétek el, hogy aki romának születik, az nem érhet el semmit. Tanulni mindig érdemes, mert a tudás az, ami felemel. Minden gyermek értékes – rajtunk múlik, hogy homokszem marad a tengerben, vagy igazi gyöngyszemmé válik.

Galamb Alex életútja ma már nemcsak péksüteményekről, hanem hitből gyúrt emberi példáról szól: arról, hogy a szorgalom, az alázat és az oktatás képes megváltoztatni sorsokat – akár egy kis borsodi faluban is.

