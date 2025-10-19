17 perce
A Fradi sztárjai lepték el a Tokaj-hegyaljai kis falut, de mit kerestek ott?
Világbajnok vízilabdázók és családjaik töltöttek el egy felejthetetlen estét a Götz Pincészetben, Hercegkúton. A sport, a bor és Tokaj-hegyalja varázsa hozta össze a Fradi játékosait.
A Götz Pincészet volt a jó hangulatú este helyszíne
Forrás: Götz Pincészet
A Tokaj-hegyaljai borvidék egyik ékszerdobozában, Hercegkúton a Götz Pincészet vendégei ezúttal nemcsak borkedvelők, hanem világbajnok sportolók is voltak. A Fradi vízilabdázói – Vismeg Zsombor, Fekete Gergő, Vigvári Vendel, Miguel de Torre és családjaik – látogattak el a híres borvidékre, hogy egy meghitt, családias hangulatú estét töltsenek el a pincészet falai között.
Sport, bor és Fradi Tokaj-hegyalja szívében
Az esemény nem hivatalos program volt, hanem valódi kikapcsolódás: jókedv, tokaji borok, helyi ízek és sok nevetés jellemezte az estét. A sportolók és a vendéglátók között gyorsan megvolt a közös hang, ugyanis a sport, a fegyelem és a csapatszellem értékei a borászat világában is ugyanúgy jelen vannak, mint a vízilabdában.
Példaképek
A jövő nemzedéke is bekapcsolódott a programba. Fiatalok is képviseltették magukat, és látható volt, hogy a példaképek jelenléte inspiráló hatással van rájuk. A szervezők szerint az ilyen alkalmak adják az igazi értéket, amikor a sport és a kultúra találkozik, és egy este alatt generációkat, közösségeket, sőt szíveket is összeköt - olvasható a vendéglátó beszámolójában.
Tradíció és minőség
A Götz Pincészet Hercegkút egyik legmeghatározóbb borászata, ahol a családi hagyomány és a minőség iránti elkötelezettség határozza meg a mindennapokat. A szőlőműveléstől a palackozásig minden lépést különös gondosság kísér, hogy a Tokaji borok ne csak ízükben, hanem lelkükben is visszatükrözzék a táj értékeit.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A Sajó-parti mesefaluban megtudtuk, mi a világverő lángos titka, amiből sosem elég - fotókkal, videóval
Döbbenetes borsodi gyilkosságok, amikről nehéz beszélni, de még nehezebb hallgatni