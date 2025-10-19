A Fradi sztárjai lepték el a Tokaj-hegyaljai kis falut, de mit kerestek ott?

A Tokaj-hegyaljai borvidék egyik ékszerdobozában, Hercegkúton a Götz Pincészet vendégei ezúttal nemcsak borkedvelők, hanem világbajnok sportolók is voltak. A Fradi vízilabdázói – Vismeg Zsombor, Fekete Gergő, Vigvári Vendel, Miguel de Torre és családjaik – látogattak el a híres borvidékre, hogy egy meghitt, családias hangulatú estét töltsenek el a pincészet falai között.

A Fradi vizilabdázói egy jó hangulatú estét töltöttek Hercegúton

Sport, bor és Fradi Tokaj-hegyalja szívében

Az esemény nem hivatalos program volt, hanem valódi kikapcsolódás: jókedv, tokaji borok, helyi ízek és sok nevetés jellemezte az estét. A sportolók és a vendéglátók között gyorsan megvolt a közös hang, ugyanis a sport, a fegyelem és a csapatszellem értékei a borászat világában is ugyanúgy jelen vannak, mint a vízilabdában.

Kicsik és nagyok együtt élvezték Tokaj-Hegyalja varázsát

Példaképek

A jövő nemzedéke is bekapcsolódott a programba. Fiatalok is képviseltették magukat, és látható volt, hogy a példaképek jelenléte inspiráló hatással van rájuk. A szervezők szerint az ilyen alkalmak adják az igazi értéket, amikor a sport és a kultúra találkozik, és egy este alatt generációkat, közösségeket, sőt szíveket is összeköt - olvasható a vendéglátó beszámolójában.

Tradíció és minőség

A Götz Pincészet Hercegkút egyik legmeghatározóbb borászata, ahol a családi hagyomány és a minőség iránti elkötelezettség határozza meg a mindennapokat. A szőlőműveléstől a palackozásig minden lépést különös gondosság kísér, hogy a Tokaji borok ne csak ízükben, hanem lelkükben is visszatükrözzék a táj értékeit.

