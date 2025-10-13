október 13., hétfő

Nagy buli volt!

43 perce

Úgysem találja ki, hogy melyik sztár ropta Emődön a hétvégén – ráadásul ingyen!

Címkék#Emőd#bódi csabi#siker#jótékonykodás#fellépés

Videófelvétel is készült az eseményről, amit a mulatós sztár maga osztott meg közösségi oldalán. Emőd nem az első alkalom volt, hogy jótékonykodott az országosan ismert előadó.

Boon.hu

Az énekes Emőd városában lépett fel hétvégén, és nemcsak zenéjével, hanem jótékonyságával is szíveket melengetett. Bódi Csabi idén már tizennegyedik alkalommal vett részt karitatív eseményen – elmondása szerint a közönség szeretetét igyekszik így viszonozni. 

Emőd
Emőd vendége volt a mulatós sztár Forrás: emőd.hu

Az énekes – aki a magyar mulatós zene egyik legismertebb és legkedveltebb alakja – ezúttal is jó ügy mellé állt, ahogyan azt az elmúlt hónapokban megszokhatták tőle rajongói. Bódi Csabi a Facebookon osztotta meg örömét, hangsúlyozva:

Boldog és büszke vagyok, hogy tudok segíteni. Vissza tudok adni abból a sok szeretetből, amit a kedves közönségemtől kapok.

Emőd lakói láthatóan nagyon jól érezték magukat

A poszthoz egy rövid videót is mellékelt, amelyben az emődi fellépés vidám pillanatai láthatók. A zenész szerint a jótékonykodás számára nem kötelesség, hanem szívügy: minden alkalommal fontos, hogy örömet szerezzen másoknak.
Bódi Csabi ezzel újabb példát mutatott arra, hogy a siker nemcsak a színpadon, hanem a mindennapokban is érték, ha szeretettel és segítő szándékkal párosul. 

