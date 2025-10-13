Úgysem találja ki, hogy melyik sztár ropta Emődön a hétvégén – ráadásul ingyen!

Az énekes Emőd városában lépett fel hétvégén, és nemcsak zenéjével, hanem jótékonyságával is szíveket melengetett. Bódi Csabi idén már tizennegyedik alkalommal vett részt karitatív eseményen – elmondása szerint a közönség szeretetét igyekszik így viszonozni.

Emőd vendége volt a mulatós sztár Forrás: emőd.hu

Az énekes – aki a magyar mulatós zene egyik legismertebb és legkedveltebb alakja – ezúttal is jó ügy mellé állt, ahogyan azt az elmúlt hónapokban megszokhatták tőle rajongói. Bódi Csabi a Facebookon osztotta meg örömét, hangsúlyozva: