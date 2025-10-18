2 órája
Rubint Réka és Schobert Norbi politikamentes polgári kört alapítottak – elindult a Fitt Magyarországért DPK
Új kezdeményezéssel rukkolt elő a fitneszvilág ismert házaspárja, Rubint Réka és Schóbert Norbi. A páros csatlakozott a Digitális Polgári Kör alapítóihoz, és bejelentették saját közösségük, a „Fitt Magyarországért DPK” megalapítását.
A mozgalom célja, hogy az egészségmegőrzés és a tudatos életmód fontosságára hívja fel a figyelmet, miközben politikamentes közösségi teret kínál mindazoknak, akik számára nemcsak a testi-lelki egyensúly, hanem az ország jövője is fontos.
„Örömmel jelentjük be, hogy elindítjuk a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kört, amellyel nemcsak életmódunkat, de közösségünket is formába hozzuk!” – írta a házaspár a DPK oldalán közzétett bejegyzésben.
A kezdeményezés politikamentességét külön is hangsúlyozták. A Fitt Magyarországért DPK oldalán rögzítették: a mozgalom célja az összefogás, az egészséges életre való inspirálás és motiválás, nem pedig a politikai megosztottság erősítése.
Rubint Réka és Schobert Norbi szerint egy egészséges, aktív közösségekből álló ország erősebb és összetartóbb lehet, ezért bíznak abban, hogy egyre több követő csatlakozik majd a kezdeményezésükhöz.
„A Fitt Magyarországért egy politikamentes DPK, hiszen az egészségmegőrzés ideológiai táborokon átívelő küldetésünk! Ezt a DPK-t veletek közösen szeretnénk felépíteni olyanná, amilyennek együtt megálmodjuk. Várjuk a társalapítók jelentkezését!” – látható a Digitális Polgári Kör oldalukon.