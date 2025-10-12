47 perce
Hollywood gyászolja Diane Keatont: így búcsúznak a sztárok szívszorító üzenetekkel - Woody Allen még hallgat!
Kollégái és barátai szívhez szóló posztokban emlékeztek rá, kiemelve egyedülálló tehetségét és varázslatos személyiségét. Bette Midler (Elvált nők klubja), Ben Stiller, Mary Steenburgen és Kimberly Williams-Paisley (Örömapa-filmek) posztjai megjelentek már. Diane Keaton halála sokkolta a filmes világot és a rajongókat világszerte.
Diane Keaton kitörölhetetlen nyomot hagyott Hollywood és a világ egén
Diane Keaton, az Oscar-díjas színésznő, 79 éves korában hunyt el. Halálhíre megrázta Hollywoodot, és számos kolléga azonnal közzétette érzéseit a közösségi médiában, hogy tisztelegjen az ikonikus színésznő előtt. A legnagyobb várakozás most Woody Allen hivatalos tribútuma körül van, aki Keatonnal nemcsak szakmailag, de romantikus értelemben is szoros kapcsolatban állt. Egyes források szerint lesújtotta a hír, de hivatalosan még nem szólalt meg.
Bette Midler így emlékezett (Elvált nők klubja):
A briliáns, gyönyörű, rendkívüli Diane Keaton elhunyt. Nem tudom elmondani, mennyire elviselhetetlenül fáj ez nekem. Ő volt a legviccesebb, teljesen eredeti, és teljesen őszinte. Amit láttál, az volt ő… ó, la, lala!
Kimberly Williams-Paisley szavai (Örömapa-filmek):
Diane, veled dolgozni mindig életem egyik legnagyobb élménye marad. Egyedülálló vagy, és csodálatos volt egy időre a környezetedben lenni. Köszönöm a kedvességedet, a nagylelkűségedet, a tehetségedet, és mindenekelőtt a nevetésedet.
Mary Steenburgen így búcsúzott:
Diane varázslat volt. Nem volt senki, és nem lesz senki olyan, mint ő. Szerettem őt, és áldottnak érzem magam, hogy a barátja lehettem. Szeretetem a családjának. Milyen csoda volt ő!!!
Ben Stiller megemlékezése:
Diane Keaton halála hatalmas veszteség. Ő volt az egyik legnagyobb színész, akivel valaha dolgozhattam. Az őszinte, vicces és rendkívül tehetséges személyisége örökre velünk marad.
Octavia Spencer hozzátette:
Kétségtelenül különleges egyéniségnek számított. Az önállóság erejét testesítette meg, és megmutatta, hogy milyen fontos önmagunknak lenni.
Woody Allen több volt, mint filmrendező Diane Keaton életében
Diane Keaton Oscar-díjat nyert a Annie Hall című Woody Allen-filmben nyújtott alakításáért, amely a mai napig a filmes történelem egyik legikonikusabb női szerepének számít. Az Annie Hall nemcsak szakmai sikert hozott, hanem az Allen-nel való kapcsolatukat is örökre beírta a filmek világába.
Az egész filmes világ most Woody Allen hivatalos tribútumára vár. Keaton és Allen közös múltja legendás: az Annie Hall-on kívül számos másik film, sőt romantikus kapcsolat is összefűzte őket, ami tovább emeli a várakozás intenzitását. Egyelőre azonban Allen nem tett közzé hivatalos posztot, ami a rajongók és a szakma körében is fokozza az érdeklődést. Bennfentesek szerint a 89 éves rendező rendkívül kétségbeesett és meglepődött, ugyanis nem tudta, hogy Keaton beteg.
Diane Keaton öröksége velünk marad: stílusa, tehetsége és karakteres személyisége generációkat inspirált, és bár Hollywood most gyászol, munkássága tovább él a filmvásznon. A világ izgatottan várja, hogy Woody Allen is megossza személyes tiszteletadását a legendás színésznő előtt.
