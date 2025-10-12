Hollywood gyászolja Diane Keatont: így búcsúznak a sztárok szívszorító üzenetekkel - Woody Allen még hallgat!

Kimberly Williams-Paisley szavai (Örömapa-filmek):

Diane, veled dolgozni mindig életem egyik legnagyobb élménye marad. Egyedülálló vagy, és csodálatos volt egy időre a környezetedben lenni. Köszönöm a kedvességedet, a nagylelkűségedet, a tehetségedet, és mindenekelőtt a nevetésedet.

Kimberly Williams Diane Keaton lányát alakította az Örömapa című filmben Forrás: Facebook

Mary Steenburgen így búcsúzott:

Diane varázslat volt. Nem volt senki, és nem lesz senki olyan, mint ő. Szerettem őt, és áldottnak érzem magam, hogy a barátja lehettem. Szeretetem a családjának. Milyen csoda volt ő!!!

Ben Stiller megemlékezése:

Diane Keaton halála hatalmas veszteség. Ő volt az egyik legnagyobb színész, akivel valaha dolgozhattam. Az őszinte, vicces és rendkívül tehetséges személyisége örökre velünk marad.

Octavia Spencer hozzátette:

Kétségtelenül különleges egyéniségnek számított. Az önállóság erejét testesítette meg, és megmutatta, hogy milyen fontos önmagunknak lenni.

Woody Allen több volt, mint filmrendező Diane Keaton életében

Diane Keaton Oscar-díjat nyert a Annie Hall című Woody Allen-filmben nyújtott alakításáért, amely a mai napig a filmes történelem egyik legikonikusabb női szerepének számít. Az Annie Hall nemcsak szakmai sikert hozott, hanem az Allen-nel való kapcsolatukat is örökre beírta a filmek világába.

Az egész filmes világ most Woody Allen hivatalos tribútumára vár. Keaton és Allen közös múltja legendás: az Annie Hall-on kívül számos másik film, sőt romantikus kapcsolat is összefűzte őket, ami tovább emeli a várakozás intenzitását. Egyelőre azonban Allen nem tett közzé hivatalos posztot, ami a rajongók és a szakma körében is fokozza az érdeklődést. Bennfentesek szerint a 89 éves rendező rendkívül kétségbeesett és meglepődött, ugyanis nem tudta, hogy Keaton beteg.

Diane Keaton öröksége velünk marad: stílusa, tehetsége és karakteres személyisége generációkat inspirált, és bár Hollywood most gyászol, munkássága tovább él a filmvásznon. A világ izgatottan várja, hogy Woody Allen is megossza személyes tiszteletadását a legendás színésznő előtt.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.