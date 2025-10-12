október 12., vasárnap

Miksa névnap

18°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szívszorító búcsú

1 órája

Hollywood gyászolja Diane Keatont: így búcsúznak a sztárok szívszorító üzenetekkel - Woody Allen még hallgat!

Címkék#hollywood#Diane Keaton#Woody Allen#elhunyt#gyász

Kollégái és barátai szívhez szóló posztokban emlékeztek rá, kiemelve egyedülálló tehetségét és varázslatos személyiségét. Bette Midler (Elvált nők klubja), Ben Stiller, Mary Steenburgen és Kimberly Williams-Paisley (Örömapa-filmek) posztjai megjelentek már. Diane Keaton halála sokkolta a filmes világot és a rajongókat világszerte.

Boon.hu
Hollywood gyászolja Diane Keatont: így búcsúznak a sztárok szívszorító üzenetekkel - Woody Allen még hallgat!

Diane Keaton kitörölhetetlen nyomot hagyott Hollywood és a világ egén

Forrás: Facebook

Diane Keaton, az Oscar-díjas színésznő, 79 éves korában hunyt el. Halálhíre megrázta Hollywoodot, és számos kolléga azonnal közzétette érzéseit a közösségi médiában, hogy tisztelegjen az ikonikus színésznő előtt. A legnagyobb várakozás most Woody Allen hivatalos tribútuma körül van, aki Keatonnal nemcsak szakmailag, de romantikus értelemben is szoros kapcsolatban állt. Egyes források szerint lesújtotta a hír, de hivatalosan még nem szólalt meg.

Diane Keaton halála
Bette Midler az Elvált nők klubja című filmben volt Diane Keaton partnere Forrás:  Facebook

Bette Midler így emlékezett (Elvált nők klubja):

A briliáns, gyönyörű, rendkívüli Diane Keaton elhunyt. Nem tudom elmondani, mennyire elviselhetetlenül fáj ez nekem. Ő volt a legviccesebb, teljesen eredeti, és teljesen őszinte. Amit láttál, az volt ő… ó, la, lala!

 

Kimberly Williams-Paisley szavai (Örömapa-filmek):

Diane, veled dolgozni mindig életem egyik legnagyobb élménye marad. Egyedülálló vagy, és csodálatos volt egy időre a környezetedben lenni. Köszönöm a kedvességedet, a nagylelkűségedet, a tehetségedet, és mindenekelőtt a nevetésedet.

Diane Keaton halála
Kimberly Williams Diane Keaton lányát alakította az Örömapa című filmben   Forrás:  Facebook

Mary Steenburgen így búcsúzott:

Diane varázslat volt. Nem volt senki, és nem lesz senki olyan, mint ő. Szerettem őt, és áldottnak érzem magam, hogy a barátja lehettem. Szeretetem a családjának. Milyen csoda volt ő!!!

Ben Stiller megemlékezése:

Diane Keaton halála hatalmas veszteség. Ő volt az egyik legnagyobb színész, akivel valaha dolgozhattam. Az őszinte, vicces és rendkívül tehetséges személyisége örökre velünk marad.

Octavia Spencer hozzátette:

Kétségtelenül különleges egyéniségnek számított. Az önállóság erejét testesítette meg, és megmutatta, hogy milyen fontos önmagunknak lenni.

Woody Allen több volt, mint filmrendező Diane Keaton életében

Diane Keaton Oscar-díjat nyert a Annie Hall című Woody Allen-filmben nyújtott alakításáért, amely a mai napig a filmes történelem egyik legikonikusabb női szerepének számít. Az Annie Hall nemcsak szakmai sikert hozott, hanem az Allen-nel való kapcsolatukat is örökre beírta a filmek világába.

Az egész filmes világ most Woody Allen hivatalos tribútumára vár. Keaton és Allen közös múltja legendás: az Annie Hall-on kívül számos másik film, sőt romantikus kapcsolat is összefűzte őket, ami tovább emeli a várakozás intenzitását. Egyelőre azonban Allen nem tett közzé hivatalos posztot, ami a rajongók és a szakma körében is fokozza az érdeklődést. Bennfentesek szerint a 89 éves rendező rendkívül kétségbeesett és meglepődött, ugyanis nem tudta, hogy Keaton beteg.

Diane Keaton öröksége velünk marad: stílusa, tehetsége és karakteres személyisége generációkat inspirált, és bár Hollywood most gyászol, munkássága tovább él a filmvásznon. A világ izgatottan várja, hogy Woody Allen is megossza személyes tiszteletadását a legendás színésznő előtt.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu