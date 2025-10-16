Ki nem találná, hány éves lett Csézy!

Csézy az utóbbi időben ritkábban szerepel a reflektorfényben, de amikor megjelenik, mindig lenyűgözi követőit természetes szépségével és kedvességével. Most is egy meghitt pillanatot osztott meg. Az énekesnő október 9-én ünnepelte a 46. születésnapját, és egy ott készült felvételt osztotta meg rajongóival, a posztjából pedig süt, mennyire hálás azért, ahol ma tart az életében. Igen, szinte hihetetlen, de az énekesnő már betöltötte a 46. életévét.

Csézy és kislánya, Elizabet az énekesnő születésnapján

Forrás: Facebook/Csézy

„Nem is kívánhatnék többet!” – adott hálát születésnapján Csézy

Nem is kívánhatnék többet!💝🙏 Köszönöm, hogy gondoltatok rám!😘

– írta közösségi oldalán az énekesnő, akinek bejegyzéséhez ezernél is több jókívánság érkezett. Csézy és férje hosszú éveken át küzdöttek azért, hogy szülők lehessenek. Bár rengeteg megpróbáltatáson mentek keresztül, sosem adták fel a hitet, hogy egyszer majd a karjukban tarthatják saját gyermeküket. Kitartásuk és elszántságuk végül meghozta gyümölcsét, idén januárban megszületett kislányuk, Elizabet. Az énekesnő legnagyobb álma ezzel vált valóra, és azóta minden idejét a kislányával tölti. Időnként örömmel osztja meg a boldog pillanatokat rajongóival, és posztjaiból pedig sugárzik a hála és a szeretet.

