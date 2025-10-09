2 órája
Elérzékenyült az ország: Csézy kislányának keresztelői fotói mindenkit meghatottak!
A gyönyörű énekesnő megosztotta kislánya, Elizabet keresztelőjének meghitt pillanatait. Csézy boldogsága határtalan, és a rajongók sem tudják visszatartani a könnyeiket a tündéri képektől.
Népes vendégsereg volt jelen a keresztelőn
Forrás: Facebook/Csézy
Csézy és férje hosszú éveken át küzdöttek azért, hogy szülők lehessenek. Bár rengeteg megpróbáltatáson mentek keresztül, sosem adták fel a hitet, hogy egyszer majd a karjukban tarthatják saját gyermeküket. Kitartásuk és elszántságuk végül meghozta gyümölcsét, hiszen idén januárban megszületett kislányuk, Elizabet. Az énekesnő legnagyobb álma ezzel vált valóra.
Csézy megható sorokkal köszönte meg a csodát
A napokban újabb megható mérföldkőhöz érkezett a család. A hétvégén volt Elizabet keresztelője. A különleges eseményről Csézy maga számolt be Facebook-oldalán, ahol gyönyörű családi fotókat osztott meg követőivel.
Minden gyermek Isten gyermeke, számomra ez sosem volt kérdés, általa létezünk. Egy csoda a születés, az élet. Elizabet megkeresztelésével mi a köszönetünket, hálánkat szerettük volna kifejezni, hogy meghallgatta és megadta nekünk Őt, a legnagyobb boldogságot!
– írta az énekesnő a poszthoz, amelyet elárasztottak a kommentek. Több mint háromszáz hozzászólás érkezett az énekesnő meghitt bejegyzéséhez.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A szerencsét és a sört Charlie is szereti – Ilyen volt a Szerencsekoncert Sátoraljaújhelyen (fotók, videó)
Tériszonnyal a világ tetején: Kiss Ádám az Avasi kilátótól a Burj Khalifáig jutott
Szandi kimondta ország-világ előtt, amit eddig senki – Nótár Mary csak állt és nézett nagyokat