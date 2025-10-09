október 9., csütörtök

Dénes névnap

14°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cuki

2 órája

Elérzékenyült az ország: Csézy kislányának keresztelői fotói mindenkit meghatottak!

Címkék#Elizabet#napokban#mérföldkő#Csézy#gyermek

A gyönyörű énekesnő megosztotta kislánya, Elizabet keresztelőjének meghitt pillanatait. Csézy boldogsága határtalan, és a rajongók sem tudják visszatartani a könnyeiket a tündéri képektől.

Boon.hu
Elérzékenyült az ország: Csézy kislányának keresztelői fotói mindenkit meghatottak!

Népes vendégsereg volt jelen a keresztelőn

Forrás: Facebook/Csézy

Csézy és férje hosszú éveken át küzdöttek azért, hogy szülők lehessenek. Bár rengeteg megpróbáltatáson mentek keresztül, sosem adták fel a hitet, hogy egyszer majd a karjukban tarthatják saját gyermeküket. Kitartásuk és elszántságuk végül meghozta gyümölcsét, hiszen idén januárban megszületett kislányuk, Elizabet. Az énekesnő legnagyobb álma ezzel vált valóra.

Csézy kislánya keresztelőjén.
Megkeresztelték Csézy kislányát, Elizabetet
Forrás: Facebook/Csézy

Csézy megható sorokkal köszönte meg a csodát

A napokban újabb megható mérföldkőhöz érkezett a család. A hétvégén volt Elizabet keresztelője. A különleges eseményről Csézy maga számolt be Facebook-oldalán, ahol gyönyörű családi fotókat osztott meg követőivel.

Minden gyermek Isten gyermeke, számomra ez sosem volt kérdés, általa létezünk. Egy csoda a születés, az élet. Elizabet megkeresztelésével mi a köszönetünket, hálánkat szerettük volna kifejezni, hogy meghallgatta és megadta nekünk Őt, a legnagyobb boldogságot!

 – írta az énekesnő a poszthoz, amelyet elárasztottak a kommentek. Több mint háromszáz hozzászólás érkezett az énekesnő meghitt bejegyzéséhez.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu