Elérzékenyült az ország: Csézy kislányának keresztelői fotói mindenkit meghatottak!

Csézy és férje hosszú éveken át küzdöttek azért, hogy szülők lehessenek. Bár rengeteg megpróbáltatáson mentek keresztül, sosem adták fel a hitet, hogy egyszer majd a karjukban tarthatják saját gyermeküket. Kitartásuk és elszántságuk végül meghozta gyümölcsét, hiszen idén januárban megszületett kislányuk, Elizabet. Az énekesnő legnagyobb álma ezzel vált valóra.

Megkeresztelték Csézy kislányát, Elizabetet

Forrás: Facebook/Csézy

Csézy megható sorokkal köszönte meg a csodát

A napokban újabb megható mérföldkőhöz érkezett a család. A hétvégén volt Elizabet keresztelője. A különleges eseményről Csézy maga számolt be Facebook-oldalán, ahol gyönyörű családi fotókat osztott meg követőivel.

Minden gyermek Isten gyermeke, számomra ez sosem volt kérdés, általa létezünk. Egy csoda a születés, az élet. Elizabet megkeresztelésével mi a köszönetünket, hálánkat szerettük volna kifejezni, hogy meghallgatta és megadta nekünk Őt, a legnagyobb boldogságot!

– írta az énekesnő a poszthoz, amelyet elárasztottak a kommentek. Több mint háromszáz hozzászólás érkezett az énekesnő meghitt bejegyzéséhez.

