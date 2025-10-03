Emlékszik még Csank Jánosra? – Így látták mostanában Ózdon, egy különös kártyát tartva a kezében

A magyar labdarúgás kedvelőinek bizonyára ismerősen cseng a név: Csank János, aki edzőként és szövetségi kapitányként is maradandót alkotott. Most azonban nem a kispadon, hanem egészen más környezetben bukkant fel. Az ózdi Caffé Bar Jam bejegyzésében közzétett fotón egy hétköznapi, de mégis sokatmondó pillanatban látható: kezében egy kártyát tart, amelyen ez áll – „Fogyasztás 40%”.

Csank János tekintetében még mindig ott van az a bizonyos szenvedély

Forrás: Facebook

Ez a kép túlmutat a hétköznapi jeleneten. Aki emlékszik Csank János pályafutására, annak rögtön eszébe juthatnak a válogatott kispadján eltöltött évek. 1946. október 27-én született Ózdon, és később olyan sikeresen vette a sportág állította kihívásokat, hogy hazai csapatok mellett a válogatott élére is kinevezték. Szövetségi kapitányként 19 mérkőzésen vezette a nemzeti csapatot, mérlege: