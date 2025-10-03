1 órája
Emlékszik még Csank Jánosra? – Így látták mostanában Ózdon, egy különös kártyát tartva a kezében
A közösségi média oldalra feltöltött fotó meglepetést okozott sokaknak. A magyar labdarúgás legendás alakja, Csank János, most egy hétköznapi, mégis figyelemfelkeltő pillanatban mutatkozott.
A magyar labdarúgás kedvelőinek bizonyára ismerősen cseng a név: Csank János, aki edzőként és szövetségi kapitányként is maradandót alkotott. Most azonban nem a kispadon, hanem egészen más környezetben bukkant fel. Az ózdi Caffé Bar Jam bejegyzésében közzétett fotón egy hétköznapi, de mégis sokatmondó pillanatban látható: kezében egy kártyát tart, amelyen ez áll – „Fogyasztás 40%”.
Ez a kép túlmutat a hétköznapi jeleneten. Aki emlékszik Csank János pályafutására, annak rögtön eszébe juthatnak a válogatott kispadján eltöltött évek. 1946. október 27-én született Ózdon, és később olyan sikeresen vette a sportág állította kihívásokat, hogy hazai csapatok mellett a válogatott élére is kinevezték. Szövetségi kapitányként 19 mérkőzésen vezette a nemzeti csapatot, mérlege:
- 6 győzelem,
- 3 döntetlen és
- 10 vereség.
Csank János most is benne van egy kis mókázásban
Mostani fotója másképp ragadja meg a figyelmet. Nincs nála taktikai tábla, nincs stadion, mégis ott bujkál a tekintetében az a bizonyos futballszemlélet, amely évtizedeken át jellemezte. A „Fogyasztás 40%” feliratú kártya szinte szimbolikussá válik: mintha a múlt és a jelen egyszerre lenne jelen – egy könnyed helyzetben, mégis nagy súllyal.
Ez a pillanat emlékeztet arra, hogy a sportlegendák nem tűnnek el a szem elől, csak más szerepben bukkannak fel. A Caffé Bar Jam fotója egyszerre nosztalgikus és szórakoztató, amely új oldaláról mutatja meg Csank Jánost.
