A börtönfalakon innen és a mikrofon mögött – miskolci rádiós vezényelte le a büntetés-végrehajtás napját

Látványos és tartalmas programokkal zajlott idén a Büntetés-végrehajtás napja, amelynek az Orczy Park adott otthont Budapesten a IX. kerületben. A rendezvény célja az volt, hogy a nagyközönség bepillantást nyerjen a büntetés-végrehajtás és a köznyelvben börtönőrként ismert emberek mindennapjaiba, és közelebbről megismerje e hivatás társadalmi szerepét.

Béres Szabolcs, a miskolci rádiós két világa, a börtön és a műsörvezetés összeért

Forrás: bv.gov.hu

Börtön és rádió megfér egymás mellett

A programok felkonferálására Béres Szabolcsot, a miskolci rádiózás ismert hangját kérték fel, aki örömmel vállalta a feladatot. A rádiós idén ünnepli rádiós pályafutásának 25. évfordulóját, miközben a civil életben a büntetés-végrehajtásban dolgozik. A két hivatás látszólag távol áll egymástól, ő azonban mindkettőben megtalálta a közös nevezőt: az emberekkel való kapcsolódást és a szolgálat iránti elhivatottságot.

A Büntetés-végrehajtás napján a látogatók interaktív bemutatókon, szakmai programokon és családbarát eseményeken vehettek részt. Béres Szabolcs lendületes és közvetlen stílusával gondoskodott arról, hogy a rendezvény jó hangulatban teljen.

Béres Szabolccsal podcast is készült, hallgassa meg azt is!