40 perce
Tériszonnyal a világ tetején: Kiss Ádám az Avasi kilátótól a Burj Khalifáig jutott
Kiss Ádám humorista újabb magasságot hódított meg – szó szerint. A stand-upos Dubajból posztolt fotót, méghozzá a világ legmagasabb épületének, a Burj Khalifának a tetejéről. Mindezt úgy, hogy korábban többször elárulta, hogy tériszonya van. Eddigi rekordja az Avasi kilátó volt.
Kiss Ádám a Facebookon osztotta meg a látványos képet, amelyhez csak ennyit fűzött: „Tériszonnyal eddigi legszebb eredményem, az Avasi Kilátó után.” A kommentelők nem is hagyták szó nélkül a posztot, sokan viccelődtek, hogy az Avasi kilátó után ez már tényleg szintlépés. A humorista már korábban is beszélt arról, hogy nem kedveli a magas helyeket, ám úgy tűnik, a poén és a kihívás kedvéért még a tériszonyát is hajlandó legyőzni.
Az Avasi kilátótól a Burj Khalifáig – humorral a magasság ellen
Kiss Ádám Borsodból, Szerencsről indult, így nem csoda, hogy az Avasi kilátó különleges helyet foglal el az emlékeiben. A miskolci kilátó az egyik legismertebb hazai látványosság, ahonnan pazar kilátás nyílik a városra. Most viszont Dubajban, a 828 méter magas Burj Khalifa tetejéről jelentkezett be. A turisták által is látogatható kilátószint a 148. emeleten található, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik a városra.
