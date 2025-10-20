Ádám Security őszintén vallott: ezért nem akarunk gyereket Szandrával!

A TikTok sztár Bártfai Ádám, vagyis Ádám Security, most nem az ütései vagy edzései miatt került reflektorfénybe. A sportoló és influenszer a Ripost-nak őszintén beszélt az esküvői terveikről, a kapcsolatukról és arról, miért nem fér bele az életükbe a gyerekvállalás.

Ádám Security és párja az esküvőre készülnek

Forrás: Facebook/Bártfai Ádám

Ádám Security és Szandra nagy lagzit igen, de gyereket nem terveznek

A miskolci páros már két éve együtt van, és úgy tűnik, minden eddiginél komolyabban gondolják a közös jövőt.

Két éven belül szeretnénk összeházasodni Szandrával, de most rengeteg elfoglaltságunk van. Novemberben például megyünk Csehországba a következő pofonharcunkra, én is és a párom is

– árulta el Ádám.

Nem magyaros, hanem bulis, amerikai stílusú lagzit akarnak

Ádám és Szandra nem a hagyományos úton szeretne járni, ha esküvőről van szó.

Több mint száz vendégre számítunk, de nem tipikus magyar lakodalmat tervezünk. Inkább egy laza, külföldi stílusú, buli hangulatú esküvőt képzeltünk el

– mesélte Ádám, aki már most fejben tervezgeti a nagy nap részleteit. A menyasszonya, Szandra is támogatja az ötletet: mindketten szeretnének egy életre szóló, mégis felszabadult ünnepet.

Gyerek nélkül is teljes az életük

A Ripost kérdésére Ádám őszintén válaszolt, amikor szóba került a gyermekvállalás.

Nem szeretnénk gyereket. Amikor megismerkedtünk, már akkor tudtuk, hogy egyikünk sem akar. Nekünk az életünkbe egyszerűen nem fér bele

– mondta határozottan. Szerinte ez nem áldozat, hanem tudatos döntés.

Mi megtaláltuk egymást, és ugyanúgy gondolkodunk. Gyereket nem szeretnénk, de ettől függetlenül szeretjük a gyerekeket

– tette hozzá.

Közös célok, kemény edzések és sok nevetés – ilyen az életük

A sportos pár nemcsak a küzdősportban, hanem az élet minden területén egymás partnere. Edzenek, utaznak, új célokat tűznek ki, és közben együtt élvezik a mindennapokat.

Nekünk az a legfontosabb, hogy boldogok legyünk, és mi azok vagyunk

– mondta Ádám Security, aki a következő pofonharca mellett már az oltárra is készül.

