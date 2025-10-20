október 20., hétfő

Megasztár

27 perce

Mesébe illő, ahogy bekerült a borsodi fiú az élő showba

Címkék#Curtis#Ádám Attila#Megasztár

A show válogatóján ugyan lenyűgözte a zsűrit, de a párbajt nem tudta megnyerni. Ádám Attila egy váratlan fordulatnak köszönhetően, azonban mégis Megasztár lehet.

Boon.hu
Ádám Attila lehet az idén a Megasztár nyertese?

Forrás: TV2

Ádám Attila, a Miskolc melletti kis faluból érkező 17 éves fiú, egy szintetizátor mellett ülve győzte meg a zsűrit a válogatóban. 

Ádám Attila
Ádám Attila kiesett, majd megmentették 
Forrás: TV2

Szombaton azonban Frank Annamarival kellett megküzdenie az élő show-ba jutásért a Megasztár legnehezebb szakaszában. Curtis nem Ádám Attilát, hanem Annamarit juttatta tovább.

Ádám Attila kiesett, de jött a fordulat

Herceg Erika elsírta magát és meg akarta menteni Curtis kiesett versenyzőjét. Nem akarta elengedi a borsodi fiút és felajánlotta, hogy fixen elviszi őt az élő show-ba. Ádám Attila álma ezzel valóra vált, hamarosan élőben bizonyíthat.

 

 

