Mesébe illő, ahogy bekerült a borsodi fiú az élő showba

Ádám Attila, a Miskolc melletti kis faluból érkező 17 éves fiú, egy szintetizátor mellett ülve győzte meg a zsűrit a válogatóban.

Ádám Attila kiesett, majd megmentették

Szombaton azonban Frank Annamarival kellett megküzdenie az élő show-ba jutásért a Megasztár legnehezebb szakaszában. Curtis nem Ádám Attilát, hanem Annamarit juttatta tovább.

Herceg Erika elsírta magát és meg akarta menteni Curtis kiesett versenyzőjét. Nem akarta elengedi a borsodi fiút és felajánlotta, hogy fixen elviszi őt az élő show-ba. Ádám Attila álma ezzel valóra vált, hamarosan élőben bizonyíthat.