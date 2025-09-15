Romantikus evezésen kapták lencsevégre a népszerű színészházaspárt

Évekkel ezelőtt utaztak ki Kanadába, ahova a borsodi származású férj, Gömöri András Máté miatt költözött ki az egész család, miután sikeresen felvételizett a Seneca College nevű felsőoktatási intézménybe, ahol a filmes szakma rejtelmeiről tanult és idén nyáron diplomázott. Most úgy fest, hogy felesége, a szintén színész Polyák Lilla és az ő első házasságából született gyermekei is megtalálták a számításaikat Kanadában, hiszen a sztárpár egyelőre nem tervezi a hazajövetelt.

A sztárpár boldogabb, mint valaha: most éppen Muskoka egyik gyönyörű taván Forrás: Facebook/Gömöri András Máté

Imádnak együtt programozni

Legutóbb Muskoka térségében kalandoztak, ami egy regionális önkormányzat Közép-Ontarióban, Kanadában. Nyugaton a Georgian-öböltől délen a Couchiching-tó északi csúcsáig, keleten pedig az Algonquin Tartományi Park nyugati határáig terjed. Mintegy 1600 tavával népszerű nyaralóhely, ami évente több mint 2,1 millió látogatót vonz. Muskokát számos falu és város, mezőgazdasági közösségek, tóparti nyaralóhotelek és golfpályák közelében található üdülőhelyek, vidéki klubok és kikötők népesítik be. A most feltöltött fotók tanúsága szerint, ámulatba ejtő környezetben, az egyik gyönyörű tavon ragadtak evezőlapátokat és láthatóan mindketten élvezték az aktív kikapcsolódást.