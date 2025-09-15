szeptember 15., hétfő

Édesek együtt

2 órája

Romantikus evezésen kapták lencsevégre a népszerű színészházaspárt

Címkék#Kanada#polyák lilla#aktív pihenés#szerelem#Gömöri András Máté

Minden kaland sokkal jobb, ha ő mellettem van. Ezzel a vallomással töltötték fel a fotókat a közösségi média oldalra, ahol látható a sztárpár boldogsága.

Boon.hu
Ez nem Lillafüred, de egy Lilla látható a képen

Forrás: Facebook/GAM

Évekkel ezelőtt utaztak ki Kanadába, ahova a borsodi származású férj, Gömöri András Máté miatt költözött ki az egész család, miután sikeresen felvételizett a Seneca College nevű felsőoktatási intézménybe, ahol a filmes szakma rejtelmeiről tanult és idén nyáron diplomázott. Most úgy fest, hogy felesége, a szintén színész Polyák Lilla és az ő első házasságából született gyermekei is megtalálták a számításaikat Kanadában, hiszen a sztárpár egyelőre nem tervezi a hazajövetelt.

sztárpár
A sztárpár boldogabb, mint valaha: most éppen Muskoka egyik gyönyörű taván Forrás: Facebook/Gömöri András Máté

Imádnak együtt programozni

Legutóbb Muskoka térségében kalandoztak, ami egy regionális önkormányzat Közép-Ontarióban, Kanadában. Nyugaton a Georgian-öböltől délen a Couchiching-tó északi csúcsáig, keleten pedig az Algonquin Tartományi Park nyugati határáig terjed. Mintegy 1600 tavával népszerű nyaralóhely, ami évente több mint 2,1 millió látogatót vonz. Muskokát számos falu és város, mezőgazdasági közösségek, tóparti nyaralóhotelek és golfpályák közelében található üdülőhelyek, vidéki klubok és kikötők népesítik be. A most feltöltött fotók tanúsága szerint, ámulatba ejtő környezetben, az egyik gyönyörű tavon ragadtak evezőlapátokat és láthatóan mindketten élvezték az aktív kikapcsolódást.

A sztárpár szerelmesebb egymásba, mint valaha

Polyák Lilla, bár néhány évvel idősebb Máténál, fiatalos külsejével és szinte mindig mosolygós, pozitív kisugárzásával tökéletesen passzol választottjához. A férj rendre megosztja követőivel érzéseit azzal kapcsolatban, hogy milyen kivételes nőnek látja párját és mennyire hálás a sorsnak, hogy felesége lett. A kint lét évei alatt mindketten megtalálták azokat a csatornákat és kapcsolódási pontokat, amiken keresztül azt csinálhatják, amit szeretnek, ami boldoggá teszi őket szakmailag is.

Lilla több formációban is énekel, fellépésekre jár, de emellett civil foglalkozást is végez a biztosabb pénzkereset miatt. Máté pedig a színészet, filmezés mellett továbbra is űzi a versenyszerű testépítést, méghozzá figyelemre méltó eredményekkel.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

