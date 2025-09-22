Nagyot szólt Nótár Mary és Veréb Tomi produkciója az este

A Sztárban Sztár All Stars műsorában az első hétről továbbjutó nyolc énekes ezúttal két csoportban mérkőzött meg egymással.

Nótár Mary és Veréb Tomi is folytatják a Sztárban Sztár All Starst

Forrás: TV2

Az este végén két énekes ismét búcsúzott a TV2 nagy sikerű műsorától.

Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában két borsodi hírességért is izgulhattunk

Nótár Mary egy férfi énekes, Little Richard, Veréb Tomi pedig egy igazán szuggesztív előadó, Damiano David (Måneskin) bőrébe bújhatott. Az előadóművészeknek az énekes produkciók tökéletes megformálásához ugyan ki kellett lépniük a komfortzónájukból, mégis sikerült meggyőzniük a zsűrit és a közönséget is. Nótár Mary és Veréb Tamás is egyenes ágon jutottak tovább a következő műsorba.

Király Viktornak és Völgyi Zsuzsinak nem sikerült

A műsorból Király Viktornak és Völgyi Zsuzsinak kellett távoznia, így jövőhéten már nélkülük folytatódik az ország legnagyobb házibulija.