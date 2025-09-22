1 órája
Nagyot szólt Nótár Mary és Veréb Tomi produkciója az este
Az ország legnagyobb házibulija folytatódott. Izgalmas versenyt és még érdekesebb produkciókat láthattak a nézők a Sztárban Sztár All Stars harmadik adásában, vasárnap este.
Egy színpadon a két énekes a Szárban Sztár egy másik évadában: Nótár Mary Christina Aguilera, míg Tamás Pitbull bőrébe bújt, hogy előadják a Feel This Moment című dalt
Forrás: TV2
A Sztárban Sztár All Stars műsorában az első hétről továbbjutó nyolc énekes ezúttal két csoportban mérkőzött meg egymással.
Az este végén két énekes ismét búcsúzott a TV2 nagy sikerű műsorától.
Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában két borsodi hírességért is izgulhattunk
Nótár Mary egy férfi énekes, Little Richard, Veréb Tomi pedig egy igazán szuggesztív előadó, Damiano David (Måneskin) bőrébe bújhatott. Az előadóművészeknek az énekes produkciók tökéletes megformálásához ugyan ki kellett lépniük a komfortzónájukból, mégis sikerült meggyőzniük a zsűrit és a közönséget is. Nótár Mary és Veréb Tamás is egyenes ágon jutottak tovább a következő műsorba.
Király Viktornak és Völgyi Zsuzsinak nem sikerült
A műsorból Király Viktornak és Völgyi Zsuzsinak kellett távoznia, így jövőhéten már nélkülük folytatódik az ország legnagyobb házibulija.