szeptember 22., hétfő

Móric névnap

29°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tovább jutottak

1 órája

Nagyot szólt Nótár Mary és Veréb Tomi produkciója az este

Címkék#Sztárban Sztár All Stars#Nótár Mary#Veréb Tomi

Az ország legnagyobb házibulija folytatódott. Izgalmas versenyt és még érdekesebb produkciókat láthattak a nézők a Sztárban Sztár All Stars harmadik adásában, vasárnap este.

Boon.hu
Nagyot szólt Nótár Mary és Veréb Tomi produkciója az este

Egy színpadon a két énekes a Szárban Sztár egy másik évadában: Nótár Mary Christina Aguilera, míg Tamás Pitbull bőrébe bújt, hogy előadják a Feel This Moment című dalt

Forrás: TV2

A Sztárban Sztár All Stars műsorában az első hétről továbbjutó nyolc énekes ezúttal két csoportban mérkőzött meg egymással.

Sztárban Sztár All Stars
Nótár Mary és Veréb Tomi is folytatják a Sztárban Sztár All Starst
Forrás: TV2

Az este végén két énekes ismét búcsúzott a TV2 nagy sikerű műsorától.

Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában két borsodi hírességért is izgulhattunk

Nótár Mary egy férfi énekes, Little Richard, Veréb Tomi pedig egy igazán szuggesztív előadó, Damiano David (Måneskin) bőrébe bújhatott. Az előadóművészeknek az énekes produkciók tökéletes megformálásához ugyan ki kellett lépniük a komfortzónájukból, mégis sikerült meggyőzniük a zsűrit és a közönséget is. Nótár Mary és Veréb Tamás is egyenes ágon jutottak tovább a következő műsorba.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Király Viktornak és Völgyi Zsuzsinak nem sikerült

A műsorból Király Viktornak és Völgyi Zsuzsinak kellett távoznia, így jövőhéten már nélkülük folytatódik az ország legnagyobb házibulija.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu