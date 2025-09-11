5 órája
Árulóvá válhat Szinetár Dóra – mindenkit meglepett ezzel a húzással!
Agyafúrtnak és hidegvérűnek kell lenni annak, aki bevállalja azt, amire a színésznő igent mondott. Szinetár Dóra azonban nem rettent meg a feladattól.
Izgalmas kalandba vágott Szinetár Dóra, méghozzá díszes társaságban
Forrás: RTL
Makranczi Zalán színművészt is érinti felesége döntése, mivel neki kellett helytállni, amíg Szinetár Dóra beköltözött az Árulók kastélyába. Természetesen a népszerű tévéműsor új évadáról van szó, ahol Árpa Attila irányítása mellett kell gyilkosokat fogni az izgalmas játékban. Az RTL a közelmúltban közzétette a hamarosan induló produkció idei résztvevőit, akik között ott találjuk Szinetár Dórát is. Most már csak az a nagy kérdés, hogy Ártatlan, vagy Áruló lesz a játékban?
Gyilkosság, manipuláció, szövetségek
A mostani évad társasága igen sokszínű, de most is ott lapulnak majd a gyilkosok közöttük – az Árulók, akik éjszakánként végeznek áldozataikkal. A játék szabályai szerint az Ártatlanok legfőbb feladata, hogy gyilkost fogjanak: kiismerjék a ravasz játékosokat, gyanúsítsanak, szembesítsenek, majd száműzzék őket a Kerekasztal szertartáson.
Valóságshow-ból a Kegyelem világpremierjére: Árpa Attila a CineFesten
Meglepő Szinetár Dóra részvétele
Az eddig ismert játékosok között bár van több színész, Dóra a szakmája mellett édesanya és feleség is, így bizonyára nagy és komoly logisztikát igényelt, hogy több napon át távol lehessen a családi fészektől a pénznyereménnyel járó, taktikai-pszichológiai reality forgatása miatt. Ha az Ártatlanok ügyesen nyomoztak, úgy ők osztozhatnak az akár 20 millió forintos fődíjon. Szinetár Dóra az Árulókban biztosan üde színfolt lesz.
Az idei évadban ők biztosan kockára teszik az életüket:
- Ács Fruzsina humorista, pszichológus
- Anger Zsolt színész, rendező
- Ceglédi Zoltán politikai elemző
- Hajdú Péter producer, műsorvezető
- Józan László színész
- Sárközi Ákos séf
- Schoblocher Barbara énekesnő
- Szinetár Dóra színésznő
- Torghelle Sándor volt válogatott labdarúgó
- Veiszer Alinda riporter
- Wolf Kati énekesnő
A szereplőlista még nem teljes, a további résztvevők nevére hamarosan fény derül!
Azok, akik az indulásig újraélnék Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban magyar változatának izgalmait, az RTL+-on most egy gyors regisztrációt követően megtehetik! Mindhárom magyar évad most ingyenesen elérhető az RTL+ felületén!
